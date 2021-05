Esistono tantissimi modi con cui possiamo cercare di valorizzare il nostro balcone. E la cosa bella è che non importa tanto la dimensione o il fatto che sia spazioso, quanto piuttosto la nostra attenzione ai particolari. Infatti sono le piccole cose a poter trasformare uno spazio da piccolo e stretto a caldo e accogliente. E in questo, non ci stancheremo mai di ripeterlo, il segreto è affidarsi alla natura. E, in modo particolare, alle piante. A tal proposito scopriremo come permettere alle ortensie di colorarsi di un rosso fuoco abbagliante e incredibilmente accogliente che illuminerà di luce tutto il terrazzo.

Giocare con i colori

Poco tempo fa abbiamo presentato la possibilità di poter influire sull’intensità di colore di una pianta, ovvero l’ortensia. In questo articolo infatti, abbiamo visto come alterando il PH del terreno in cui era piantata si poteva rafforzare il tono del blu che presentava. Bene, oggi vogliamo svelare un segreto molto simile, che forse in pochi hanno già scoperto. Dunque ecco come permettere alle ortensie di colorarsi di un rosso fuoco abbagliante e incredibilmente accogliente che illuminerà di luce tutto il terrazzo.

Carbonato di calcio

Come possiamo immaginare il principio è lo stesso di quello che abbiamo citato nel precedente paragrafo. Ma ovviamente, avendo un obbiettivo differente, anche il risultato cambierà. Infatti per cambiare colore ad un’ortensia e farla diventare da rosa a rossa, oppure per intensificare il colore rosso e accrescerne la vivacità, bisognerà modificare il pH del terriccio. E in questo il nostro aiuto è rappresentato dal carbonato di calcio.

Infatti questa sostanza renderà il terreno più calcareo e alcalino, provocando questo fenomeno di cambiamento o intensificazione del colore. Raccomandiamo sempre di non esagerare, basterà infatti una spolverata per notare già i primi risultati. E comunque è consigliabile agire sempre con prudenza e vedere di volta in volta la reazione dei fiori e della pianta. In questo modo, così come avevamo fatto con l’ortensia blu, riusciremo a rendere la nostra di un rosso più acceso e preponderante. Ottimo da abbinare con i mille colori del nostro balcone o giardino.