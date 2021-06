Le ortensie sono tra le piante più diffuse in giardini e cortili di tutta Italia. È molto rustica e apparentemente semplice da curare, capace di donare colore a qualsiasi angolo con i suoi fiori.

Quando si acquista un’ortensia da mettere a dimora è necessario ricordare che è una pianta che ama l’ombra. Quindi, sarà importante sistemarla in una zona luminosa ma non esposta ai raggi diretti del sole.

In un precedente articolo si era trattato dei nemici mortali delle ortensie (consultare qui).

Oggi, invece, si andrà a spiegare al Lettore alcuni dei motivi capaci di inibire la fioritura delle nostre piante.

Se le ortensie non fioriscono, infatti, è importante adottare alcune contromisure per stimolarne la fioritura.

Per ortensie colorate sempre sane e rigogliose non bisogna sottovalutare questi 3 banali errori che ne impediscono la fioritura

Una delle prime cause alla base della mancata o scarsa fioritura è una errata potatura.

Non è raro, infatti, ritrovarsi di fronte ad ortensie che non fioriscono per via di una potatura troppo decisa e, soprattutto, sbagliata.

Quando si è alle prime armi con questo tipo di pianta è facile sbagliare la prima potatura.

Il rischio, infatti, è quello di arrivare a tagliare i rami sbagliati, questo porterà l’ortensia a sviluppare molte foglie ma nessun fiore.

Le ortensie fioriscono sui getti dell’anno precedente e, per questo motivo, non deve mai essere potata in maniera drastica.

Sarà, solamente, necessario accorciarla di 1/3 sui rami già fioriti. Bisognerà, poi, ricordarsi anche di eliminare i rami più vecchi alla base.

In questo caso, l’unica soluzione è attendere la stagione successiva.

Ecco gli altri errori banali da non fare

Come si scriveva in precedenza, l’ortensia ama i luoghi luminosi ma non esposti ai raggi diretti del sole. La coltivazione in pieno sole, infatti, potrebbe essere la causa di una mancata fioritura dal momento che il sole andrebbe a compromettere le gemme floreali.

Nel caso di coltivazione in vaso sarà sufficiente spostare la pianta in un luogo non raggiunto dai raggi diretti.

Un’altra causa potrebbe essere dovuta a delle carenze nutrizionali. Questo accadrà soprattutto nel caso di terreni poveri contenenti poco potassio, fosforo e altri elementi. Il terreno perfetto per l’ortensia è quello non calcareo e ricco di humus e sostanza organica.

La qualità del terreno, infatti, può incidere pesantemente sulla grandezza, sul colore e sul numero dei fiori.

Per ridurre il problema sarà necessario acquistare un concime specifico per ortensie, perfetto per stimolare la fioritura.

Un concime in grado di apportare una sostanza in particolare, il magnesio, fondamentale per stimolare la fioritura.

Ecco perché per ortensie colorate sempre sane e rigogliose non bisogna sottovalutare questi 3 banali errori che ne impediscono la fioritura.