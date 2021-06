Tra i migliori titoli della settimana di Piazza Affari c’è Culti Milano che con un rialzo di oltre il 25% ha completato il percorso rialzista di medio termine. Area 10,9 euro, infatti, rappresenta la massima estensione del rialzo in corso e, come si vede dal grafico, ha già fatto frenare abbondantemente la spinta rialzista sul titolo. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un ritracciamento fino in area 8,9 euro prima della ripartenza al rialzo.

D’altra parte per il lungo periodo c’è possibilità di continuare al rialzo fino in area 14 euro. Non prima, però, di un ritracciamento visto che le quotazioni sono a contatto con la forte resistenza in area 10,6 euro (II obiettivo di prezzo).

Visti i due time frame, quindi, possiamo concludere che il titolo Culti Milano potrebbe andare incontro a un veloce ritracciamento prima di ripartire al rialzo

Guardando ai fondamentali del titolo scopriamo che i suoi punti di forza sono da ricercare in una buona situazione finanziaria e buone prospettive di crescita degli utili per i prossimi anni.

Dal punto di vista dell’unico analista che copre il titolo Culti Milano il giudizio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 12%.

Time frame settimanale

Time frame mensile

