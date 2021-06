La pianta di pomodoro, per fortuna di chi lo ama, è una delle più semplici in assoluto da coltivare. Per questo, anche chi non ha il pollice verde può provare a piantarla nel suo orto o giardino fiducioso di ottenere ottimi risultati. Ma anche il pomodoro vuole le sue attenzioni. Va innaffiato una volta al giorno, specialmente se il terreno è particolarmente secco. Ha bisogno di essere concimato con azoto, potassio e fosforo nelle varie fasi della crescita. Ciò di cui ha soprattutto bisogno, però, è di un buon pesticida, visto che è spesso preda di funghi, muffe, batteri e malattie varie. In pochi sanno che il miglior pesticida naturale per i nostri pomodori si ricava da un semplice spicchio d’aglio e non costa quasi nulla. Con questa ricetta fai da te, che fa a meno di additivi chimici, possiamo proteggere la nostra pianta da ogni minaccia esterna, assicurandoci un raccolto da fare invidia.

Le principali minacce per i nostri pomodori sono tre: la muffa delle foglie, la peronospora e l’appassimento del fusarium. Queste malattie possono essere sconfitte facilmente applicando sulle foglie della pianta un pesticida fatto con l’aglio e peperoncino (praticamente un soffritto per piante).

Quello di cui abbiamo bisogno per il nostro fungicida e antiparassitario naturale sono:

a) un aglio a spicchi;

b) tre peperoncini;

c) due cucchiai d’olio di colza;

d) del succo di limone.

Non dobbiamo fare altro che mescolare tutti gli ingredienti e lasciarli riposare in un secchio o un qualsiasi recipienti per una notte intera. La mattina dopo, versiamo il composto in un altro recipiente, avendo cura di setacciarlo per eliminare tutte le componenti solide (come gli spicchi d’aglio). A questo punto diluiamo 4 cucchiai della soluzione in un litro d’acqua. Mettiamo tutto in un contenitore con un beccuccio spray e vaporizziamo le foglie della pianta di pomodoro appena scorgiamo i sintomi di una qualsiasi malattia fungina.

