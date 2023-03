Il miglior museo italiano al Mondo: ecco qual è, le sue meraviglie incantano

Spesso ci si trova a raccontare quante bellezze custodisca l’Italia. I riconoscimenti che arrivano a livello internazionale rappresentano sempre un qualcosa che inorgoglisce. L’ultimo riguarda uno dei musei più belli che si possano trovare a livello mondiale.

C’è un museo italiano che per il 2023 è tra i migliori 20 di tutto il Mondo secondo il sito internazionale American Art Awards. Oltre ad essere, ovviamente, il primo italiano a livello mondiale.

Un prestigioso doppio riconoscimento che è frutto di una serie di valutazioni che hanno portato a stilare la graduatoria

Si fa riferimento a diversi criteri. Si possono citare, ad esempio, il livello di reputazione, quanti visitatori si rilevano ed anche le mostre ospitate.

Il miglior museo italiano al Mondo secondo American Art Awards

In base a tutti i parametri presi in considerazione, sono le Gallerie degli Uffizi di Firenze ad essersi viste riconoscere il primato.

Non è certo una grande sorpresa, considerato il numero di visitatori. Va ricordato che il complesso delle Gallerie degli Uffizi comprende la Galleria degli Uffizi, Corridoio Vasariano, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli.

I numeri relativi del 2022 parlano addirittura di quattro milioni di visitatori, un dato che è quasi al livello pre-pandemia. Numeri straordinari per un luogo straordinario.

Un luogo ricco di meraviglie

Nel parlare del riconoscimento e nel presentare gli Uffizi, su American Art Awards, si sottolinea come si tratti del museo in Italia “più visitato”, “più grande” e “più conosciuto a livello mondiale”

Si mette in risalto come sia la sede in cui poter ammirare opere da valore inestimabile. Il riferimento particolare è ovviamente a quelle del Rinascimento italiano.

Basta ovviamente citare i nomi degli artisti per rendersi conto della portata delle esposizioni. Tra gli altri si possono citare Giotto, Botticelli, Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Caravaggio.

La bellezza di Firenze

Le Gallerie degli Uffizi sicuramente una tappa da considerare per chiunque si trovi dalle parti di Firenze. A maggior ragione se si considera il fatto che è situata in una città d’arte di livello mondiale. Un luogo che incanta ogni qualvolta la si visita.

Questa classifica che incorona il miglior museo italiano al Mondo rappresenta anche l’occasione per ricordare la ricchezza artistica custodita dall’Italia. Una delle tante particolarità che caratterizza un territorio particolarmente florido da questo punto di vista. E la Galleria degli Uffizi rappresenta sicuramente una vera e propria eccellenza in grado di dare lustro a tutta il Paese. Unitamente, ovviamente, a borghi straordinari, città con centri di grande rilevanza storica ed architettonica, oltre a incredibili bellezze paesaggistiche.