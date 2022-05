Non solo nel suo settore, ma più in generale nel contesto della Borsa Italiana, nell’ultimo anno la performance di Digital360 è stata ottima. Basti pensare che il titolo ha guadagnato oltre il 83,2% a fronte di un settore di riferimento che mediamente ha perso circa il 39,3%. La forza del titolo è ancora più evidente se si estende l’orizzonte temporale a tre anni. In questo caso, infatti, le azioni Digital360 hanno guadagnato il 328% circa a fronte di un settore di riferimento che ha perso mediamente il 45,5%.

Anche nel corso degli ultimi mesi, nonostante il periodo difficile il titolo Digital360 ha conservato intatto il suo potenziale rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, nel corso delle ultime 6 settimane le quotazioni stanno combattendo per evitare che venga rotto al ribasso l’importantissimo supporto in area 4,45 euro (I obiettivo di prezzo). Fino a quando questo livello resisterà alle pressioni ribassiste rimarranno intatte le probabilità che il titolo raggiunga l’obiettivo successivo più probabile in area 5,37 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 6,29 euro (III obiettivo di prezzo). Da notare che in questo percorso rialzista un ruolo particolarmente delicato è rivestito da area 5 euro. Già in passato, infatti, questo livello ha respinto ogni tentativo dei rialzisti di andare oltre.

Ovviamente una chiusura settimanale inferiore a 4,45 euro potrebbe aprire le porte a una discesa almeno fino in area 3,5 euro.

La valutazione di Digital360

A parte il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una forte sottovalutazione superiore al 50%, i multipli di mercato indicano un titolo fortemente sopravvalutato.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con una sottovalutazione media del 27%.

Nonostante il periodo difficile il titolo Digital360 ha conservato intatto il suo potenziale rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Digital360 (MIB:DIG) ha chiuso la seduta del 3 maggio a quota 4,58 euro in rialzo dell’1,55% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale