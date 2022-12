Per non perdere le chiavi di casa ecco le 3 astuzie più intelligenti per sistemarle in casa nostra

Ecco dove dovremmo mettere le chiavi di casa o dell’auto per essere sicuri di non perderle ma anche per nasconderle da eventuali occhi indiscreti.

Chissà quante volte ci sarà capitato di scavare nella borsa in cerca delle chiavi o, addirittura, di perderle. Sembrano quasi nascondersi le chiavi, o mimetizzarsi con l’intento specifico di farci impazzire per cercarle.

In casa, c’è chi le lascia inserite nella serratura – anche se alcuni sconsigliano questo metodo, per questioni di sicurezza – e non solo.

C’è anche chi le lascia nel classico portaoggetti, che, però, non è sempre un soprammobile bello esteticamente. Per tutte queste ragioni, oggi vedremo 3 metodi originali per tenere al sicuro le nostre chiavi, e non rischiare più di perderle. Solo così riusciremo a trovare loro una buona sistemazione, che sia al 100% attendibile e soprattutto funzionale.

Per non perdere le chiavi di casa ecco dove potremo posizionarle tra armadi e appendini per tenerle al sicuro

Tenere le chiavi in un portaoggetti sul tavolino di ingresso non è certamente il modo più sicuro per conservarle. In ingresso, infatti, oltre ad evitare di tenere alcuni oggetti che potrebbero attirare la malasorte, bisognerebbe evitare di lasciare le chiavi.

Un luogo più sicuro per queste ultime, infatti, sarà creare una tasca interna ad un armadio. In sostanza, si tratterà di posizionare un portaoggetti a tasche, in feltro o altri materiali, all’interno dell’armadio. È possibile acquistare strumenti del genere muniti di tasche di diversa grandezza, in cui potremo sistemare, oltre alle chiavi, anche tablet o giornali.

In questo modo, tutto sarà sempre molto organizzato e sicuro, poiché, dopo aver messo a posto le chiavi, richiuderemo l’armadio. Inoltre non dovremo aver paura di riempire troppo lo spazio. Potremo, infatti, sfruttare dei trucchetti per piegare jeans e altri abiti nell’armadio, per sfruttare al meglio l’ambiente a nostra disposizione.

Un oggetto di design bello anche per arredare casa

In alternativa alla tasca interna all’armadio, ci saranno anche altre 2 belle sistemazioni che potremmo utilizzare. Un vero must rimane l’armadietto o la cassetta appendichiavi, un vero asso nella manica per posizionare le chiavi e tenerle al sicuro.

Questa sarà una soluzione molto vantaggiosa per non perdere le chiavi di casa, poiché queste saranno chiuse a chiave all’interno di questo spazio, tendenzialmente molto sicuro. L’aspetto più debole, però, è che sarà subito evidente, a chiunque entri in casa, dove saranno posizionate le nostre chiavi.

Quando parliamo di “armadietto per le chiavi” non dovremo pensare al classico strumento da ufficio. Ne esistono, infatti, di diversi colori, materiali e forme, e potremo quindi scegliere quello più adatto allo stile della nostra casa.

La soluzione più scontata ma sempre utile

Concludiamo con l’ultima soluzione, certamente la più scontata e banale, ma molto diffusa e utilizzata dalle persone. Stiamo parlando del classico gancio da attaccare dietro la porta o nelle sue dirette vicinanze, a cui appendere le chiavi.

Anche in questo caso, potremo scegliere tra i tanti modelli di gancio disponibili in commercio, della forma e del colore che desidereremo. Ovviamente la nota più debole di quest’alternativa è che le chiavi rischieranno di graffiare il muro, ogni volta che le appenderemo al gancio.

Consigliamo, quindi, di tinteggiare la parte di parete a cui attaccheremo i ganci con una pittura lavabile, da poter pulire ogni volta che lo vorremo.