Piazza Affari si difende con le unghie e con i denti per evitare di crollare. L’indice Ftse Mib si difende strenuamente per cercare di non cadere e alla fine ci riesce. La Borsa di Milano non chiude in positivo ma limita i danni, molto più delle altre principali Borse europee. Alcuni titoli tra le blue chip hanno aiutato il nostro listino a rimanere a galla.

La Borsa di Milano si difende con i denti

La Borsa di Milano chiude con un leggero calo l’ultima seduta della settimana, simile a quello della seduta di giovedì. Un calo che però le permette di rimanere sopra una soglia fondamentale. I nostri Analisti hanno indicato questo livello nell’articolo: “Piazza Affari a un bivio si aggrappa a questo livello e spera in questi titoli”. Alla fine la Borsa ha retto e i prezzi dell’indice Ftse Mib hanno chiuso a 26.615 punti, in calo dello 0,2%.

La Borsa di Milano oggi era partita male e dopo mezzora di contrattazione i prezzi sembravano sull’orlo di precipitare. Il Ftse Mib è sceso fino a 25.275 punti prima di invertire e tornare a salire. Il recupero nel finale di seduta è stato aiutato dall’apertura positiva di Wall Street. La Borsa americana giovedì aveva chiuso in ribasso e questo aveva spinto in calo i prezzi dei listini europei in avvio di contrattazioni.

La Borsa di Milano si è dimostrata ancora una volta nel gruppo delle migliori. Solo il listino di Parigi ha fatto meglio, chiudendo praticamente invariato. Ma la Borsa tedesca ha ceduto lo 0,7% e quella di Londra lo 0,8%. L’indice Euro Stoxx è sceso dello 0,3%.

Pioggia di denaro su un titolo di Piazza Affari che è spiccato su tutti

La Borsa di Milano continua a mostrare una maggiore forza relativa rispetto ai principali listini europei. Oggi non è riuscita a salire di più per colpa dei titoli bancari. Tra i 4 maggiori titoli del credito delle blue chip solo BPER Banca è salita con forza, chiudendo con un guadagno del 2,4%. Ma non è stato sufficiente a portare il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) in terreno positivo. Intesa Sanpaolo e Unicredit hanno ceduto lo 0,2%. Banco BPM ha fatto peggio con un calo dello 0,4%. Tuttavia, occorre tenere presente che nell’ultima seduta della settimana, difficilmente si sarebbero scatenati gli acquisti su questi titoli.

Mentre invece è caduta una pioggia di denaro su un titolo di Piazza Affari che è spiccato su tutti. Moncler già altre volte in passato aveva strappato al rialzo. Dopo BPER Banca è stato il titolo migliore tra le blue chip. L’azione ha chiuso in rialzo del 2,2% chiudendo a 54,2 euro, in decisa ripresa dai minimi degli ultimi 4 mesi. Dopo questa performance vale la pensa seguire il titolo nelle prossime sedute.

