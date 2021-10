Se pensiamo alle piante grasse o succulente, immaginiamo subito un vegetale dalle foglie carnose o dalla forma arrotondata, privo di fiori e ricoperto di spine. In realtà non è sempre così. Le piante grasse possono regalare delle fioriture meravigliose, abbellire perfettamente i giardini e arredare la nostra casa.

Non è difficile prendersi cura di loro. Infatti, sono delle piante facilissime da coltivare, si adattano perfettamente anche a temperature molto alte e a terreni aridi. Sono perfette per chi ha poco tempo o non ha il pollice verde.

Nei vivai specializzati possiamo scegliere la pianta grassa che più di adatta alla nostra casa o al nostro giardino. Esistono tantissime varietà, come ad esempio questa pianta grassa dai colori sgargianti che in estate possiamo anche mangiare. Ma anche questa succulenta dall’incantevole fiore centrale che sta facendo impazzire tutti.

Ecco la pianta succulenta dalla bellezza esotica perfetta per abbellire ogni angolo di casa

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una pianta originaria del Brasile, che si sviluppa verticalmente. Ci riferiamo alla Arrojadoa, caratterizzata da fusti sottili di colore verde brillante, che raggiungono i 50 centimetri di altezza. Una bellissima pianta grassa, ricoperta da piccole spine di colore bianco. I fiori, molto particolari, carnosi e tubolari (gialli, o rossi, o rosa) fioriscono in primavera e in estate.

Come si coltiva questa pianta succulenta

L’Arrojadoa è perfetta per arredare ogni tipo di appartamento. Infatti, ecco la pianta succulenta dalla bellezza esotica perfetta per abbellire ogni angolo di casa. Ma è anche molto bella da coltivare in giardino.

Come la maggior parte delle succulente, anche questa pianta è molto semplice da coltivare, perché non necessita di cure specifiche.

Non ama le basse temperature e il gelo, ma teme anche l’esposizione diretta ai raggi solari.

Durante i mesi primaverili ed estivi, innaffiamo l’Arrojadoa con regolarità, almeno una volta a settimana e quando il terreno risulta asciutto. Mentre nel periodo invernale, le irrigazioni dovranno diminuire drasticamente.

Questa pianta grassa preferisce un terriccio poroso e ben drenato. Facciamo attenzione ai ristagni di acqua per evitare che si sviluppino problemi alle radici.

Per crescere sana e rigogliosa, la nostra succulenta necessita di un concime naturale specifico, da diluire con l’acqua di irrigazione.

Una pianta molto resistente, ma che teme molto i parassiti e gli afidi. In particolare, la cocciniglia, un vero e proprio nemico, che attacca le parti giovani e tenere della pianta. In questi casi possiamo utilizzare degli antiparassitari chimici o naturali.