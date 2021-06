Con l’arrivo dell’estate usciamo di più e amiamo stare all’aperto. Ci piace stare nella natura e scegliamo mete estive sempre nuove.

Anche passare una sola giornata in un prato ci regala gioia e allegria. Ancora di più se riusciamo a svagarci nel nostro giardino di casa insieme ai nostri amici.

Ma oltre ai fastidi che il polline ci può dare, dobbiamo fare anche attenzione a numerosi insetti.

Tra questi ce n’è uno molto vorace che durante i mesi estivi può causare seri problemi ai nostri fiori e alle nostre piante.

Grazie a questo articolo capiremo come sconfiggerlo in modo naturale non dovendocene più preoccupare durante l’estate.

Per non correre rischi dobbiamo fare attenzione a questo insetto durante l’estate

Durante i mesi estivi passiamo molto tempo immersi nella natura. Se abbiamo la fortuna di avere un giardino poi, cerchiamo di svolgere più attività all’aperto apprezzando le ore fresche del giorno.

Durante le nostre ore di giardinaggio sarà capitato a tutti noi di trovare uno strano insetto sui nostri fiori o piante.

Stiamo parlando di uno scarabeo chiamato Oxythyrea funesta, è facilmente riconoscibile poiché tutto nero e con macchie bianche sul dorso. Inoltre, è ricoperto da una folta peluria che gli permette di trattenere più polline possibile.

Per non correre rischi, dobbiamo fare attenzione a questo insetto durante l’estate, soprattutto se abbiamo fioriture che tendono al bianco. Infatti, anche se all’apparenza è innocuo per l’uomo è però molto aggressivo e pericoloso per le nostre piante o fiori.

È principalmente ghiotto di polline, ma tende a divorare anche i petali dei fiori rovinando così tutte le nostre fioriture.

Questo scarabeo agisce soprattutto nel periodo estivo e se non viene rimosso tempestivamente dalle nostre piante può causare danni irreparabili.

Ma come scacciarlo? Esiste un modo naturale per allontanarlo dal nostro giardino?

Come sconfiggerlo in modo naturale

Quando questo scarabeo si ciba di polline e petali, resta totalmente immobile intento a mangiare. Questo fa sì che sia estremamente facile catturarlo.

Durante il suo pasto potremo facilmente farlo cadere in un recipiente così da non permettergli di completare la sua opera di distruzione. Una volta catturato, non dovremo far altro che disperderlo in un prato lontano dalla nostra abitazione.

Se invece vogliamo prevenire ogni eventuale attacco, dovremo procurarci delle strisce collose che lo intrappoleranno al suo passaggio.

Adesso sappiamo come prevenire gli attacchi di questo particolare insetto. Le nostre fioriture saranno al sicuro e potremo finalmente assaporarci al meglio l’estate.

