In estate è importante mangiare leggero ma anche nutrirsi a sufficienza. Il nostro corpo ha bisogno delle giuste quantità e dei giusti alimenti per affrontare le giornate calde piene di attività.

Ci sono certe verdure che si prestano benissimo a questa funzione perché sono ricche di sostanze nutritive. Ad esempio, gli spinaci sono carichi di ferro e ci danno lo sprint necessario per affrontare la quotidianità. Inoltre, si possono mangiare crudi in foglie come un’insalata. Vediamo con cos’altro possiamo integrarli per una ricetta buonissima.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ricetta vegetariana per i nostri piatti estivi

I bowl, ovvero ciotole vegetariane, sono sempre più in voga anche dalle nostre parti. È una tendenza americana che ormai si è diffusa in Europa e in Italia, e offre una vasta scelta di ingredienti.

Vediamo come possiamo preparare questa ricetta che è un’esplosione di energia con il bowl di quinoa zucca spinaci e cavolo rosso.

Prepariamo intanto gli ingredienti:

1 zucca;

50 g di spinaci in foglie;

¼ di cavolo rosso;

100 g di quinoa;

4 cucchiai di nocciole;

1 cetriolo piccolo;

2 cucchiai di olio di oliva;

2 limoni;

sale e pepe q.b.

Un’esplosione di energia con il bowl di quinoa zucca spinaci e cavolo rosso

Facciamo cuocere la quinoa per 12 minuti in una grande pentola di acqua bollente salata. A fine cottura, scoliamo e lasciamo raffreddare. Laviamo il cavolo rosso e tagliamolo in sottili fettine con la grattugia. Laviamo il cetriolo e tagliamolo à la julienne. Infine, sciacquiamo e asciughiamo le foglie di spinaci.

Spezzettiamo le nocciole in modo grossolano. Tagliamo poi la zucca in fettine e togliamo la polpa senza sprecarla. Facciamo cuocere le fettine in forno per 35 minuti a 180 gradi.

Spremiamo un succo di limone e aggiungiamo l’olio di oliva; poi saliamo e pepiamo a piacimento.

Alla fine mettiamo la quinoa sul fondo del bowl, la ciotola, e aggiungiamo la zucca cotta e il cavolo rosso. Mischiamo anche con le foglie di spinaci e spargiamo le nocciole sulla superficie. Condiamo con della vinaigrette al limone e, infine, aggiustiamo di sale e pepe.