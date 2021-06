Negli ultimi anni abbiamo imparato ad utilizzare moltissimi strumenti usa e getta. Ci riferiamo a tutti quegli oggetti utili per la pulizia, o anche per la cucina, che devono essere necessariamente buttati dopo l’utilizzo. Se in alcuni casi si rivelano utili e ci fanno risparmiare del tempo, in altri ci potrebbero abituare ad una visione sbagliata e controproducente. Cerchiamo di approfondire e di capire perché.

Un risparmio difficile

Come sappiamo infatti risparmiare vuol dire anche avere la capacità di saper conservare gli oggetti e gli alimenti che utilizziamo. Abituandoci dunque a sfruttare qualcosa solamente per un utilizzo, potremmo col tempo dimenticarci che moltissimi strumenti e cibi, la maggior parte a dire il vero, possono e devono essere conservati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come conservare in casa l’aglio fino a sei mesi evitando che marcisca improvvisamente

Neanche a dirlo, l’aglio è proprio uno di questi. Infatti le ultime generazioni potrebbero non esserne al corrente, ma esistono diversi metodi di conservazione che ci permettono di avere a disposizione a lungo un determinato prodotto. Impararli è molto utile, oltre che ad essere incredibilmente conveniente. Per questo esatto motivo, oggi sveliamo come conservare in casa l’aglio fino a sei mesi evitando che marcisca improvvisamente. Se vogliamo avere sempre pronto questo ortaggio e utilizzarlo alla bisogna dobbiamo cercare di creare il giusto ambiente, di modo da non rischiare che vada a male e che quindi marcisca.

Per far ciò il consiglio è quello di inserire il nostro aglio in un vaso di vetro, al quale però, e questa è la parte importante, dovremo ricordarci di aprire il tappo, o eliminarlo del tutto. Una chiusura ermetica infatti non aiuterebbe il processo di conservazione, e potrebbe portare l’ortaggio a germogliare. Invece lasciando passare il giusto quantitativo d’aria, potremo conservare a lungo l’aglio. Se bianco infatti, i tempi potranno allungarsi anche fino a sei mesi di conservazione. Per raggiungere questo obbiettivo però, dovremo scegliere anche un luogo asciutto e poco umido e, se possibile, lontano da ambienti comuni. Come ad esempio una cantina. Difatti dato che il barattolo si deve mantenere aperto, l’odore come immaginiamo potrebbe non essere proprio dei migliori.