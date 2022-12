Per Natale regaliamoci il nuovo Gratta e Vinci che costa solo 50 centesimi: giocare è semplicissimo

Natale si avvicina e se non sappiamo ancora cosa regalare, si può pensare di donare un Gratta e Vinci. Un pensiero diverso dal solito, che potrebbe portare una grossa fortuna a chi lo riceve. Ed ecco come si gioca a questo nuovo Gratta e Vinci da 50 centesimi.

Che bello sarebbe poter festeggiare il Natale con qualche euro in più in tasca. E non parliamo solo delle mance che, magari, qualche genitore o zio ci farà trovare sotto l’albero. Qualcosa di inaspettato, che possa dipendere dalla fortuna.

Non è un caso che gli italiani amino giocare con le lotterie. Sia quelle istantanee, come il Gratta e Vinci, sia al Lotto o al Superenalotto. Sognare, in fondo, non costa nulla. O meglio, potrebbe costare solo 50 centesimi.

Questo nuovo Gratta e Vinci si gioca online e costa poco

È uscito, da qualche giorno, un nuovo Gratta e Vinci online che costa, infatti, 50 centesimi. Una cifra alla portata di molte persone che potrebbero tentare di vincere qualche euro in più per la spesa. Insomma, magari l’oroscopo ci suggerisce di giocare e, allora, per Natale regaliamoci il nuovo Gratta e Vinci.

Si chiama Il Re Vincente ed è a disposizione dei giocatori dallo scorso 6 dicembre. Da non confondere con quello cartaceo, dello scorso luglio, che si chiama allo stesso modo, ma costa 10 euro. Giocare a Il Re Vincente è molto facile. E, come detto, si può grattare virtualmente con il pc, gli smartphone, online.

Ecco come si gioca con il nuovo Il Re Vincente che costa 50 centesimi a partita

Con una premessa. Il fatto che costi poco non significa che si debba spendere tanto per giocarci. La ludopatia è un problema e dobbiamo sempre vigilare con grande attenzione perché non diventi una patologia grave. Va fatta un’altra premessa. Si può scegliere di giocare 50 centesimi con vincita massima di 100 euro.

Ma non è la puntata fissa. Si può anche aumentare la spesa di acquisto, fino a 10 euro. In proporzione aumenterà il premio (2mila euro). E ora vediamo, in pratica, cosa dovremo fare per vincere. Ecco come si gioca. In pratica, dovremo scoprire i 6 numeri vincenti. Una volta fatto questo, poi cancellare la colonna con la pila di monete. Se i numeri corrispondono a quelli vincenti avremo vinto la somma indicata.

Per Natale regaliamoci il nuovo Gratta e Vinci che ha anche un gioco bonus

Ci sono anche dei numeri bonus. Se fossimo fortunati trovandone di corrispondenti a quelli vincenti, potremmo moltiplicare x5 o x10 la vincita. Ed esiste una ulteriore possibilità di vittoria. Ovvero, un Gioco Bonus. In questo caso, dobbiamo sperare di trovare una Stella. Se così sarà, vinceremo la cifra corrispondente. Facile, insomma, giocarci.

Come detto, possiamo scegliere il prezzo della giocata. Con 50 centesimi il premio massimo è di 100 euro. Con 1 euro è di 200 euro e con 2 di 400. Esistono altre due possibilità. Puntando 5 euro, potremmo vincerne 1.000 e giocandone 10 ecco che il premio massimo salirà a 2.000 euro. La meccanica di gioco resta uguale. Cambiano i premi. Con che probabilità di vincita? Il premio massimo lo vince 1 ogni 5.000 giocate. Per vincere degli euro superiori a quelli giocati, invece, il dato è di 1 giocata ogni 8,87 che è vincente.