Le frasi ad effetto da scrivere a Natale in un biglietto o via social per colpire nel cuore

Molti per fare bella figura col regalo di Natale si concentrano sull’oggetto, trascurando un aspetto importante, quello del biglietto. Un bel biglietto d’auguri con una bella frase, contribuirà a rendere il regalo bellissimo e la presenza nel cuore di chi lo riceve. Ecco alcuni suggerimenti per un messaggio d’auguri indimenticabile.

Scopo del regalo di Natale è dimostrare alla persona che la pensiamo e che ci è cara. Di conseguenza sarà anche nostro intimo desiderio diventare cari a coloro a cui facciamo il regalo ed avere un posto speciale nel loro cuore. Lo stesso vale per i messaggi d’auguri, quelli che ci scambiamo sempre più spesso via WhatsApp, ma anche quelli che postiamo ai nostri “amici” sui social. Un messaggio banale ci farà dimenticare subito, mentre un messaggio originale, sentito, importante, ci farà entrare nel cuore e nella mente di chi lo riceve. Ma allora come deve essere questo messaggio?

Strumento e destinatario sono fondamentali per la scelta del messaggio più adatto

Prima di scrivere un messaggio occorre definire con attenzione a chi lo stiamo scrivendo e quale mezzo utilizziamo. Un biglietto di auguri al partner è molto diverso di un messaggio WhatsApp a un conoscente. Ovvio che la scelta del contenuto del messaggio debba essere fatta dopo la definizione di questi due elementi.

Un regalo, specialmente di Natale, si accompagna sempre a un biglietto di auguri. La scelta della carta e della busta non è secondaria. Scegliamo qualcosa di semplice ma di elegante. Busta e carta possono anche essere bianche, purché di bella fattura. Per la carta evitiamo fogli di blocco o di quaderno, specialmente se a righe o a quadretti.

Le frasi ad effetto da scrivere a Natale in un biglietto d’auguri

Biglietti verso partner, genitori o familiari intimi, dovrebbero fare riferimento alla gioia di averli nella nostra vita. Esempio per il partner: questo piccolo pensiero per dirti quanto tu sia prezioso nella mia vita e quanto io sia fortunato ad averti accanto. Per i genitori: siete le persone più importanti della mia vita e vi porto sempre nel cuore. Lo stesso vale per fratelli e sorelle o familiari intimi.

Per gli amici occorre fare riferimento al legame di amicizia che ci lega a loro. Per esempio: sei un vero amico e la tua amicizia è il più bel regalo di Natale. Invece per colleghi di lavoro, che non sono amici, possiamo fare riferimento alla loro professionalità o abilità. Per esempio: ti stimo e ti ammiro e sono orgoglioso di lavorare con te.

Messaggi di auguri per WhatsApp e social

Inevitabilmente dovremo mandare messaggi di auguri via WhatsApp, magari in risposta. Prepariamoci prime delle frasi ad effetto da scrivere a Natale. Un paio di messaggi belli, unici, originali, magari simpatici ma uguali per tutti, così risparmieremo tempo. Per esempio: sei una persona sorprendente, brillante e che ammiro e che ha un posto speciale nel mio cuore. Oppure ironico: sei una persona eccezionale e meriti un regalo eccezionale, i miei auguri!

Per i social potrebbe funzionare una frase motivazionale, legata alla realizzazione dei sogni, dei desideri. Per esempio: non smettere mai di sognare e di lottare per realizzare il tuo sogno. La forza del Natale ti aiuterà a realizzarlo. Oppure potremmo anche affidarci a una frase famosa che faccia riferimento a pace, gioia, amore, ecc.