Nonostante Maire Tecnimont sia stato ed è il titolo più shortato di Piazza Affari, nell’ultimo anno è stato uno dei migliori sul paniere milanese. A sostenere una performance così importante è stato anche l’ottimo andamento dei conti per tutto il 2022. Tanto che la società ha chiuso il 2022 con ricavi a oltre 3,4 miliardi di euro (+20,9%), ebitda pari a 209,3 milioni di euro (+20,5%), e un utile netto di 90,4 milioni di euro (+12,3%). Per Maire Tecnimont il rialzo dopo i conti 2022 sarà vera gloria?

La valutazione del titolo attraverso i multipli di mercato

Nel caso di Maire Tecnimont ci troviamo al cospetto di un titolo molto sottovalutato.

Qualunque sia il multiplo di mercato utilizzato, il titolo Maire Tecnimont è fortemente sottovalutato. Ad esempio, per il rapporto prezzo su utili la media del settore di riferimento quota a con multipli di 53,8x, mentre Maire Tecnimont quota a 15,3x. Lo stesso livello di sottovalutazione si ottiene con gli altri indicatori.

Secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, invece, siamo in presenza di una sopravvalutazione del 50% circa in contrasto con quanto espresso da altri indicatori.

Per gli analisti, poi, secondo riportato su riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio esprime una valutazione in linea con le attuali quotazioni. Tuttavia, va notato che la dispersione tra le diverse raccomandazioni è pari a circa il 20%.

Per Maire Tecnimont il rialzo dopo i conti 2022 sarà vera gloria? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 2 marzo a quota 3,906 euro, in rialzo dell’1,67% rispetto alla chiusura precedente.

Dopo essere arrivate a guadagnare oltre il 4%, le quotazioni hanno ripiegato dai massimi e chiuso guadagnando solo l’1,67%. Questo movimento è stato accompagnato da un aumento dei volumi di circa il 150%.

Per le prossime sedute, quindi, sarà decisivo capire se a debolezza intraday è stata di passaggio oppure se il massimo a 4 € abbia rappresentato un punto di svolta ribassista. Cruciali saranno le prossime sedute.

Intanto facciamo notare che il titolo non aveva mai visto un rialzo così duraturo. Sono, infatti, ben 57 le sedute consecutive al rialzo.

