Infilare il filo nell’ago, come farlo in pochi secondi: segui questi 3 trucchetti ormai virali sui social

Come fa la nonna ad essere così veloce a infilare il filo nell’ago? Sicuramente te lo sarai chiesto, ma replicare può essere difficile. Allora, ecco per te qualche trucchetto per essere veloce ed efficiente allo stesso modo.

Chi non ha mai visto nonna, mamma o zia al lavoro con macchina da cucire, oppure ago e filo? Sembrerà un mestiere di altri tempi, ma che cosa fai se si stacca un bottone dal cappotto o dalla tua camicia preferita? Come fare se il bottone dei pantaloni ti rimane in mano?

In questo caso serve per forza un kit con ago e filo in modo da risolvere il problema in qualche minuto. Certo, non saremo all’altezza di nostra nonna, ma possiamo facilmente procedere con qualche consiglio. Dai social, ad esempio, arrivano dei trucchetti molto utili.

Prendendo questi da esempio possiamo imparare a infilare il filo nell’ago, come farlo in pochi secondi ed essere assolutamente autonomi per intervenire in caso di questi piccoli inconvenienti quotidiani. Mamma e nonna rimarranno senza parole nel vedere la tua capacità.

Anticipiamo che per usare ago e filo nel modo giusto ci sono anche strumenti in vendita a pochi euro, ma possiamo arrangiarci con qualcosa che sicuramente abbiamo già in casa. Guarda come puoi fare andando avanti a leggere nell’articolo.

Infilare il filo nell’ago, come farlo in pochi secondi: prova con questi trucchi e rimarrai sbalordito!

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, c’è uno strumento che si trova in vendita ovunque, anche online su Amazon, si chiama infila-ago appunto. Il suo costo è di pochi euro, è formato da un piccolo dischetto in metallo con una cruna molto grande.

Non si deve fare altro che infilare la cruna di filo di ferro morbido nella cruna dell’ago, poi attorcigliare il filo e, infine, tirare la cruna grande e sfilarla da quella piccola. Spiegarlo è più difficile che farlo, quindi, non avrai nessun problema.

Se non hai voglia di spendere soldi, oppure devi risolvere il problema immediatamente e non c’è il tempo di andare in negozio, c’è un secondo trucco molto intelligente. Questo prevede l’utilizzo dello spazzolino da denti. Basta posizionarlo con le setole rivolte in alto, appoggiare il filo e poi affondare la cruna dell’ago.

Non è finita. Ecco un terzo trucchetto, quello del tappo della bottiglia. Con questo puoi creare da solo un infila-ago. Basta praticare un piccolo foro sul tappo con un taglierino, infilare il filo in modo da fare un occhiello. L’occhiello deve essere nella parte superiore del tappo, mentre le estremità del filo nella parte bassa.

A questo punto puoi fissare tutto con un po’ di colla e avrai un infila-ago perfetto. Il procedimento è lo stesso, si fa scorrere l’occhiello attraverso la piccola cruna dell’ago, si attorciglia il filo e poi si tira via l’occhiello attraverso la cruna.

Come fare se si ha a disposizione solo le mani?

Se non hai la possibilità di avere questi piccoli oggetti per aiutarti, basta anche solo il palmo della tua mano. Posiziona il filo ben steso appena sotto l’indice, metti la cruna dell’ago sopra e poi muovila avanti e indietro. Vedrai che il filo andrà da solo all’interno.

Con questi metodi appena descritti infilare il filo nella cruna dell’ago sarà semplicissimo e in pochi secondi si risolverà quello che molto spesso rappresenta un problema, soprattutto per chi non ci vede molto bene.