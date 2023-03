In una seduta al termine della quale il Ftse Mib ha ribadito ancora una volta tutta la sua forza, alcune azioni si sono particolarmente distinte per i loro rialzi. Ecco, quindi, le 3 3 azioni più forti sul Ftse Mib in chiusura di seduta: Ariston Holding, Amplifon e Campari. Prima di proseguire ricordiamo che l’indice di Piazza Affari è arrivato a perdere oltre l’1% prima di invertire la marcia e chiudere al rialzo dello 0,3%. Ha, quindi, confermato la sua forza e il suo primo posto da inizio anno tra i migliori indici a livello mondiale.

Le indicazioni dell’analisi grafica per il miglior titolo di giornata

Il titolo Ariston Holding (MIL:ARIS) ha chiuso la seduta del 2 marzo a quota 9,685 €, in ribasso del 7,13% rispetto alla chiusura precedente.

Tra le 3 azioni più forti sul Ftse Mib in chiusura di seduta Ariston occupa il primo posto del podio. Il rialzo di oltre il 7%, che nella breve storia del titolo sul listino milanese si è verificato solo nell’1% delle sedute, è scattato a seguito degli ottimi conti presentati dalla società relativamente al bilancio del 2022. Tuttavia, dal punto di vista grafico non è cambiato molto sul titolo.

Come si vede, infatti, le medie sono ancora impostate al ribasso, ma cosa più importante area 10 € ha nuovamente respinto l’attacco dei rialzisti. Per le prossime sedute, quindi, sarà decisivo quanto accadrà in prossimità di questo livello. Solo il suo superamento potrebbe dare nuova forza al titolo Ariston e spingerlo verso i massimi storici in area 12 €.

Arriva la riscossa di Amplifon, cosa fare secondo l’analisi grafica?

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 2 marzo a quota 28,22 €, in rialzo del 4,09% rispetto alla seduta precedente.

Forte rialzo delle quotazioni di un titolo che da inizio anno, insieme al suo settore di riferimento, è in grande sofferenza. Tuttavia, questo forte movimento rialzista non cambia lo scenario. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono ancora nello stesso trading range e le medie mobili appiattite e incapaci di dare indicazioni sul futuro di Amplifon.

Forte movimento rialzista in arrivo per Campari?

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 2 marzo a quota 10,84 €, in rialzo del 3,68% rispetto alla seduta precedente.

Ottimo movimento rialzista del titolo che, però, si ferma ancora una volta al cospetto della resistenza in area 11 €.

È da inizio 2022 che questa area di resistenza sta frenando l’ascesa dei prezzi di Campari. Pertanto va monitorata con particolare attenzione. Il suo superamento potrebbe aprire le porte al raggiungimento dei massimi storici in area 13,5 €.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Per i mercati la ripresa del rialzo potrebbe essere dietro l’angolo: attenzione a questi prezzi da ora in poi!

Cerchi l’investimento di marzo a tasso fisso super interessante per incassare una ricca rendita a 3 o 5 e 7 anni?