La scorsa settimana le Borse hanno avuto un andamento turbolento. La diffusione dei contagi da variante Delta del Covid fa temere un rallentamento della ripresa economica. Inoltre la possibilità che la Banca centrale americana possa ridurre già da settembre l’immissione di liquidità sul mercato, ha depresso ulteriormente i listini. Tuttavia nell’ultima seduta c’è stato un miglioramento che può fare supporre una settimana positiva. Per le Borse i guai sono finiti o ci saranno altre brutte sorprese?

Venerdì le Borse europee hanno chiuso in territorio positivo, nonostante un andamento fortemente negativo dei mercati asiatici. La chiusura in rialzo delle Piazze del Vecchio Continente ha trascinato Wall Street, che nell’ultima seduta della settimana ha terminato con un deciso recupero. Tra le Borse occidentali solo Piazza Affari ha chiuso in negativo, anche per colpa dei bancari che venerdì sono stati praticamente fermi. Ne deriva che dall’andamento di questi titoli deriva il successo della Borsa e la possibilità di trasformare l’attuale mini rally in un ampio rialzo.

Per le Borse i guai sono finiti o ci saranno altre brutte sorprese?

Per capire se per Piazza Affari potrà essere una settimana positiva, ci aiuta un particolare della seduta di venerdì. In avvio i prezzi del maggiore indice italiano hanno aperto in calo e fino alle 13.30 circa sono scesi. Ma da quel momento in poi il Ftse Mib ha cambiato direzione e ha iniziato a salire, chiudendo sui massimi della giornata. Così in Borsa il clima è passato da negativo a positivo grazie ai dati del future sull’indice USA S&P 500. L’andamento del derivato, a due ore dall’apertura di Wall Street, lasciava intuire un’apertura positiva della Borsa americana. Questo dimostra come il listino USA abbia ancora una forte influenza sui movimenti di prezzo delle Borse europee, in particolare quella di Milano. Ciò conferma il motivo per cui solamente con Wall Street da record Piazza Affari può risalire e mettere il turbo.

Venerdì la Borsa di Milano è stata la peggiore tra tutti i listini europei. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso con una variazione quasi nulla, l’indice tedesco Dax ha guadagnato lo 0,3%, Parigi lo 0,3%, Londra lo 0,4%. Wall Street ha fatto molto meglio e l’indice Nasdaq ha addirittura chiuso in guadagno dell’1,2%. Questo fa supporre che la settimana che si sta aprendo possa essere positiva per i mercati azionari e per Piazza Affari. O comunque fa essere ottimisti per la prima seduta.

I possibili scenari di oggi per Piazza Affari

Due livelli chiave oggi possono decretare il successo oppure l’insuccesso della nostra Borsa, quota 26.000 punti e quota 25.700 punti. Se il Ftse Mib riuscirà risalire sopra la soglia dei 26.000 punti, può spingersi fino a 26.158 punti. In questo caso chiuderebbe il gap ribassista aperto nella seduta del 19 agosto. Al ribasso occorre fare attenzione a 25.700 punti. Nelle ultime due sedute questa quota è diventata un supporto importante. Se i prezzi dovessero scendere sotto questa soglia, caleranno fino a 25.200 punti.

Approfondimento

Il punto sui mercati