Chi è alla ricerca di una ricetta semplice, di stagione, economica e sorprendentemente ricca di gusto è nel posto giusto. Ad una manciata di giorni dalla fine del mese di agosto, ci prepariamo a dire addio all’estate per fare spazio al periodo autunnale. Nel frattempo, però, possiamo ancora sfruttare ciò che la Natura ci offre per preparare dei piatti freschi, golosi e realizzati con prodotti genuini e di stagione.

Melanzane e zucchine, ad esempio, hanno letteralmente spopolato quest’estate grazie non solo alla loro bontà ma anche alla versatilità che offrono.

Con questi cibi, destreggiarsi in cucina diventa un gioco da ragazzi e tutti ma proprio tutti possono cimentarsi nella realizzazione della classica parmigiana di melanzane, ad esempio. Consigliatissime queste melanzane ripiene per fare un figurone in soli 15 minuti. Gli stimatori delle zucchine, invece, non possono perdersi questa cremosissima parmigiana di zucchine in padella pronta in 15 minuti e non prevede frittura.

Quest’oggi, invece, la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori un piatto eccezionale, ricco di gusto che farà impazzire grandi e piccini, anche questa volta in soli 15 minuti.

É questo il primo piatto di fine estate più buono e facile del momento, consigliatissimo!

Questo primo piatto è buono da assaporare sia caldo che freddo. Dunque, è perfetto in ogni occasione, soprattutto quando il tempo scarseggia e gli ospiti stanno per arrivare.

Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

360 g di pasta, consigliati i paccheri;

1 o 2 melanzane abbastanza grandi;

2 zucchine;

2 pomodori;

mezza cipolla;

1 ciuffo di prezzemolo tritato;

sale, olio e pepe q.b.

Procedimento

Preparare la pasta con zucchine e melanzane è davvero facilissimo e super veloce.

Innanzitutto, lavare, pelare e tagliare a pezzetti le melanzane. Stesso procedimento anche con le zucchine. Per un effetto più delicato, si consiglia di tagliare le zucchine a fettine sottili, invece che a pezzetti.

Poi, prendere una padella e far soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio extra vergine d’oliva. Successivamente, aggiungere le melanzane e le zucchine. Mescolare con un cucchiaio di legno e lasciar cuocere per 10 minuti. Nel frattempo, tagliare i pomodori a pezzetti e aggiungerli in padella. Insaporire con un pizzico di sale.

Intanto, far cuocere la pasta in acqua salata. Attenzione a scolare i paccheri al dente perché finiranno il processo di cottura in padella, insieme al condimento.

Far saltare per qualche minuto tutti gli ingredienti, versando un po’ d’acqua di cottura ed infine, per un tocco di sapore in più, aggiungere il prezzemolo e una spolverata di pepe. Ed ecco svelato il perché è questo il primo piatto di fine estate più buono e facile del momento, consigliatissimo!