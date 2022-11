Ultimamente stiamo soffrendo tutti i prezzi alti della luce e del gas. I valori in bolletta aumentano ma d’altro canto noi siamo obbligati a continuare ad utilizzare questi mezzi. In cucina però non sempre è così. Per fortuna esistono diverse ricette gustose da fare che possono essere realizzate anche senza l’utilizzo di fornelli o gas. Questo può essere un grande vantaggio per chi vuole risparmiare ma anche per chi vuole una ricetta veloce e molto pratica, senza perdere tanto tempo. Facciamo un esempio.

Ingredienti

Per uno stampo di massimo 18 centimetri ci serviranno:

200 g di biscotti secchi, come ad esempio i frollini oppure i digestive;

50 g di cacao amaro;

100 g di zucchero;

100 g di burro fuso;

6 cucchiai di latte;

150 g di cioccolato fondente oppure quello che preferiamo;

50 g di frutta secca a scelta.

Stop ai rincari bollette preparando una torta deliziosa senza cottura

Senza accendere il forno andremo a preparare una torta da far leccare i baffi. Inoltre sarà anche molto utile da portare se veniamo invitati da qualcuno all’ultimo minuto. Con pochi ingredienti e senza spreco faremo sicuramente una bella figura. Passiamo adesso alla preparazione.

Il primo passaggio da fare è andare a tritare i biscotti. È essenziale che non venga fuori una farina, i pezzi dei biscotti dovranno essere un po’ visibili. Dunque tritiamo grossolanamente. Li trasferiamo in una ciotola, dove andiamo ad aggiungere anche il cacao e il burro. Mescoliamo prima con una pala di legno, se essenziale passiamo alle mani.

Come assemblare la torta

Una volta che il composto di biscotti, cacao e burro sarà pronto, lo possiamo trasferire nella teglia. Con i polpastrelli andiamo a stendere bene tutta la base, coprendo bene senza lasciare buchi. Dovrà essere ben appiattita. Possiamo riporla in frigo per circa mezzoretta e passare alla preparazione della crema.

Crema senza cottura

Sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente insieme ai sei cucchiai di latte. È importante che dopo questo passaggio lasciamo intiepidire il cioccolato fondente. Dunque quando il composto non sarà più caldo possiamo versarla sulla base di biscotti che abbiamo precedentemente messo in frigo. Livelliamo tutto per bene e lasciamo che si rassodi il tutto in frigorifero per circa 10-15 minuti. Possiamo poi guarnire con la granella di frutta secca, che andremo a creare tritando la frutta che abbiamo scelto. Servire ben fredda. In alternativa potremmo anche sbriciolare sopra dei biscotti oppure qualche scaglia di cioccolato bianco.

Rotolone senza cottura

Possiamo anche fare un’altra versione, leggermente diversa. In questo caso la base di biscotti non andiamo a stenderla in una teglia, ma su un pezzo di carta da forno. Montiamo un po’ di panna liquida per dolci, mettiamo un po’ di cacao e mescoliamo. Versiamo la crema che avremo creato sulla base di biscotti. A questo punto possiamo andare ad arrotolare la base, aiutandoci con la carta da forno. Facciamo sempre riposare in frigo in modo che si attacca bene il tutto e non risulta molle. Dunque con queste ricette possiamo dire stop ai rincari bollette preparando una torta davvero ottima.