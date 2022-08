È arrivata l’estate e moltissime persone sono in vacanza. Molti hanno, infatti, da poco finito di ultimare i progetti di ristrutturazione delle proprie case concordati con le ditte edili. Infatti, grazie ai moltissimi Bonus statali, tanti hanno pensato di fare lavori e ristrutturazioni importanti in casa. Dunque, emergono i problemi legali legati all’affidamento a ditte specializzate delle ristrutturazioni.

Ad esempio, la Cassazione ha spiegato come i proprietari di casa devono stare attenti a che le ditte rispettino in cantiere le norme sulla sicurezza dei lavoratori. Infatti, i giudici hanno spiegato che, se un lavoratore del cantiere per i lavori della propria casa si fa male, può rispondere il proprietario. In particolare, quando non nomini un’importante figura che presidia la sicurezza del cantiere.

Per lavori e ristrutturazioni la ditta è responsabile anche in questo caso

Proprio perché ci sono importanti responsabilità connesse ai lavori e alle ristrutturazione in casa è importante conoscere i propri diritti. In materia di responsabilità della ditta edile c’è una norma molto importante, si tratta dell’articolo 1669 del codice civile. Questa norma prevede che per edifici o immobili, destinati ad avere lunga durata, la responsabilità dell’appaltatore dura 10 anni. Questo quando si riscontrino vizi del suolo o difetto di costruzione. Oppure l’opera rovini in tutto o in parte, o ancora ci sia pericolo evidente di rovina oppure gravi difetti strutturali. In tutti questi casi l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente. Questo deve denunciare i vizi entro 1 anno dalla scoperta.

La Cassazione è intervenuta sul tema con la sentenza 7756 del 2017. Con questa sentenza i giudici hanno affermato che l’articolo 1669 non si applica solo ad edifici nuovi. Secondo i giudici non è necessario per forza che la ditta edile costruisca un’opera nuova. Secondo la Cassazione, l’articolo 1669 si applica anche per lavori e ristrutturazioni. Infatti, la ditta che esegue dei lavori di grande portata, come quelli possibili attraverso l’utilizzo dei Bonus statali, ha nei confronti del committente questo tipo di responsabilità.

Una responsabilità speciale

Dunque, una responsabilità speciale e specifica del costruttore che si applica anche a ristrutturazioni e lavori importanti. Come visto, rispetto alla classica responsabilità civilistica, che presuppone un danno, qui il costruttore risponde anche prima. È sufficiente che ci sia il pericolo di rovina per attivare l’articolo 1669, quindi una forma di tutela importante per il proprietario di casa che procede a ristrutturazioni.

