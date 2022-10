Occasioni fantastiche per l’Ariete a novembre e nuovi amori per il Cancro

Non sarà solo lo Scorpione ad essere fortunato a novembre. A lui spetta di diritto, lo sappiamo, perché novembre è il suo mese di nascita e il Sole transita nel suo segno in compagnia di Venere, il Pianeta dell’amore. I sentimenti prenderanno il sopravvento in questo periodo di fine anno e le vicende amorose potranno far nascere delle relazioni importanti. Certo, bisogna trovare la persona giusta, perché una storia d’amore con uno Scorpione potrebbe risultare piuttosto impegnativa. I nati sotto questo segno sono possessivi e hanno bisogno di continue conferme per poter capire se una persona li ama o no. Questo potrebbe causare continue tensioni nella coppia e mettere a dura prova i sentimenti. Ma poi sanno essere anche appassionati e farsi perdonare.

Anche altri segni potranno vivere momenti fortunati e cambiare la loro vita in meglio. Gli astri riservano piacevoli sorprese. Ci saranno occasioni fantastiche per l’Ariete a novembre e per altri segni zodiacali fortunatissimi.

Bando alla noia per la Bilancia

Il grigiore di novembre non è il massimo per sentirsi euforici e frizzanti, ma i bilancini ci riescono perfettamente. È un momento in cui sentono di poter trovare risorse e potenzialità per dare una svolta alla loro vita. Non si lasciano imprigionare dagli schemi, ma riescono a leggere gli eventi da nuove angolazioni. Solo così possono trovare soluzioni vincenti e liberarsi di tutti gli intoppi che ostacolano il loro successo. Forse susciteranno l’invidia di qualcuno, ma è il prezzo da pagare quando la Dea Bendata ci sorride. Anche l’amore farà scintille. Venere passerà dal segno dello Scorpione a quello del Sagittario portando con sé la leggerezza degli arcieri. I single avranno nuove avventure e chi vive in coppia saprà rinverdire il rapporto. Si prevedono weekend a due e cene a lume di candela.

Occasioni fantastiche per l’Ariete a novembre da cogliere al volo

Anche l’Ariete avrà il favore delle stelle e potrà seguire la propria strada con successo. L’inizio del mese sarà dedicato a misurare bene le proprie forze e a valutare attentamente le situazioni. I nati sotto il segno dell’Ariete metteranno da parte l’irruenza innata che li porta a sbagliare facilmente e realizzeranno i loro desideri con insolita calma. Potrebbe trattarsi di un progetto a cui tengono tanto e che è stato più volte rinviato. Questa volta seguiranno il loro intuito e non si faranno condizionare dagli altri. Se si deve sbagliare, meglio farlo con la propria testa. È questo ciò che pensano gli Arietini e ciò che li guiderà nelle scelte da fare. In amore l’avventurosa Venere in Sagittario porterà nei rapporti un’aria giocosa e divertente. I sentimenti saranno improntati alla leggerezza scansando le complicazioni che li appesantiscono. Sarà tutto un gioco di complicità e di sorrisi.

Il Cancro volerà alto

Per il Cancro, chi l’avrebbe mai detto, sta per arrivare un periodo di grande spensieratezza. Nessuna paura dunque ad abbandonare la solita ritrosia e a lasciarsi andare nei rapporti con gli altri. Tutto sembra filare liscio come l’olio e quindi perché non approfittarne? Se si hanno trattative di lavoro in corso oppure progetti ambiziosi o anche opportunità di carriera, questo è il momento propizio perché si concludano positivamente. Le stelle consigliano di abbandonare la corazza in cui ci si rinchiude per difesa e di osare senza aver paura dei cambiamenti e delle delusioni. I pianeti sono generosi anche in amore. La paura di rimanere delusi non bloccherà i sentimenti. Questo è il momento di ravvivare i rapporti di coppia o di trovare l’anima gemella, se non l’abbiamo già.