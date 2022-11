Colazione energetica con pochi grassi più un consiglio per stimolare correttamente il metabolismo

Quando si parla di colazione, spesso e volentieri ci si immagina il pomposo buffet che caratterizza le vacanze in hotel. Croissant farciti in tutti i modi, cereali di ogni tipo, confetture, miele, cioccolato, ma anche biscotti, crostate e torte.

Accanto poi a questi capisaldi della colazione all’italiana, troviamo le pietanze che contraddistinguono la cosiddetta continental breakfast. Largo dunque a salumi e formaggi, uova strapazzate, bacon e altri preparati salati.

Di fronte a un simile scenario, c’è chi si mantiene fedele alla tradizione e chi sperimenta la novità, ma anche chi fa un interessante mix. Insomma, qualunque sia la nostra scelta, certo è che faremo il pieno di calorie.

Una situazione molto diversa da quella che si ripete ogni mattina prima di andare al lavoro quando spesso ci si limita solo ad un caffè. Scelta peraltro non particolarmente azzeccata per chi già soffre di gastrite.

Vediamo invece come fare una colazione energetica con pochi grassi più un consiglio per essere di supporto al metabolismo.

La crostata con pane e miele

Un’idea potrebbe essere quella di preparare la crostata con pane e miele: una vera delizia pronta subito e con pochi ingredienti. Il pane consigliato è quello al latte, ma nulla vieta di usare quello secco e ammorbidirlo proprio nel latte. Il gusto finale sarà molto simile e in più eviteremo uno spreco di cibo.

La scelta del miele, inoltre, è perfetta per una colazione energetica, visto il graduale rilascio di calorie, sicuramente più sane di quelle contenute negli zuccheri artificiali. Inoltre questo alimento ci aiuta a cominciare la giornata con il piede giusto e non solo perché stimolerebbe memoria e concentrazione. Tra le sue proprietà, si registrerebbe infatti anche la capacità di alleviare ansia e stress: ingredienti che sicuramente non mancano nella nostra giornata lavorativa.

Colazione energetica con pochi grassi più un consiglio per far partire l’organismo con il piede giusto

Detto questo, anche altre preparazioni casalinghe possono diventare la base perfetta per la nostra colazione. Ad esempio potremmo preparare qualche dolce a base di zucca, altro alimento stagionale ricco di proprietà benefiche.

Altrettanto salutari anche frutti come la mela e la pera: buonissimi da gustare al naturale o in combinazione con altri ingredienti. Bastano un rotolo di pasta brisée e un cucchiaino per creare delle sfogliatine alla mela di cui far scorpacciata a merenda o a colazione.

Che dire poi della pera: unita al cioccolato è semplicemente irresistibile e potremmo aggiungere la nota croccante in un muesli con i cereali. Se invece troviamo il suo gusto troppo dolce o stucchevole, proviamo comunque a integrare la pera nel piano alimentare attraverso ricette salate.

Infine, che colazione sarebbe senza una buona bevanda fumante, specialmente durante i mesi freddi, ad accompagnare il pasto? Il caffè è forse il preferito dagli italiani, agevolmente sostituito da tè o cappuccino per chi non ama il suo gusto intenso. Ma anche una buona spremuta è l’ideale per dare un’impronta più vitaminica e colorata alla colazione.

Qualunque sia la nostra scelta, comunque, ricordiamoci che è sempre meglio assumere i componenti solidi prima dei liquidi.