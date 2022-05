Mancano davvero poche ore alla Festa della Mamma, momento che tocca un po’ tutti noi. Sono mamme anche le nonne, che potremmo coinvolgere nei festeggiamenti, magari portandole a cena in qualche bel localino della nostra città. Dopo aver visto quali sarebbero secondo le opinioni dei clienti alcuni locali da suggerire a Roma, vediamo oggi dove mangiare a Milano. Salgono probabilmente i prezzi, rispetto alla città eterna, ma, proprio scegliendo tra i più votati sul web, vediamo di proporre ai nostri Lettori alcuni dei migliori per rapporto qualità prezzo.

Quali sono i ristoranti più romantici di Milano

Ovviamente una metropoli moderna, ma anche tradizionale come Milano, offre solo l’imbarazzo della scelta. Tutto sta a cercare un locale per le nostre esigenze. Se infatti vogliamo passare una serata gustando della carne di qualità, moltissimi frequentatori del sito Trip Advisor hanno scelto: Shabby Grill Restaurant.

Prezzi alla portata di tutti i portafogli con recensioni che si concentrano molto positivamente sulla qualità e sui tagli della carne. Vanta dei voti simili, sempre alla ricerca di carne di qualità, anche Arcano, seppure con il prezzo leggermente in salita.

Per la più bella e romantica serata della Festa della Mamma ecco quali sarebbero i ristoranti più votati di Milano

Un altro ambiente chic, che piace a chi non guarda troppo il budget è Levino. Qui, oltre alla scenografia davvero accattivante, i complimenti vanno tutti alla cucina e al servizio. Molto apprezzati i piatti di pesce, con specialità mediterranee davvero accattivanti.

Sempre parlando di pesce, ecco che i milanesi, ma anche i turisti, indicano altre due soluzioni:

My Primè;

Gente di Mare in Darsena.

Il primo svetta per la qualità e la bontà di alcune ricette, come le crocchette di baccalà o i calamari scottati. Mentre al Gente di Mare, particolarmente consigliati il plateau di frutti di mare e il menu sempre a base di frutti di mare. Siamo molto vicini ai Navigli, zona in cui è sempre piacevole passare una serata in quel di Milano.

Il parere del web

Per la più bella e romantica serata in zona suggeriamo dei locali particolarmente apprezzati dal web, senza nulla togliere a molti altri come:

Da Noi;

L’Amurì Sicilian Restaurant;

Monkey in The City;

Il Capestrano Ristorante Abruzzese.

Voti molto alti alla cucina, al servizio, al menù e alla gentilezza del personale. Chiudiamo con un suggerimento per un eventuale pensiero alle nostre mamme.

