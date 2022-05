Questa cheesecake è buona da far girare la testa. Semplice e golosa, è talmente facile che non avremo neanche bisogno di accendere il forno. Una vera goduria per il palato. A rendere speciale questa ricetta è il pistacchio, ingrediente sublime, dalle numerose qualità, che regala gusto e colore.

A dire il vero, la ricetta proposta oggi non è una novità nel mondo della pasticceria, ma sono stati i social, soprattutto nell’ultimo periodo, a riportarla alla ribalta. Fatta e rifatta da molti internauti alle prese con i fornelli, infatti, questa torta fredda merita di essere provata. Inoltre, fa parte di quelle preparazioni senza uova che servono sempre per ogni evenienza. Come la torta senza uova, burro e lievito talmente soffice da sembrare una dolce nuvola di bontà. Oppure, questi sofficissimi cornetti senza uova, burro e zucchero per una colazione golosa come al bar ma molto più leggera. Tutte ricette perfette da tenere nel nostro ricettario di fiducia. A questo punto, siamo pronti per creare la nostra dolce pietanza di oggi.

Ingredienti per la base

250 g di frollini secchi;

120 g di burro.

Per la crema

250 g di mascarpone;

250 g di panna vegetale zuccherata;

50 g di zucchero;

150 g crema spalmabile al pistacchio;

granella di pistacchi q.b.

È questa la cheesecake al pistacchio più cremosa e amata del momento, senza uova e colla di pesce non ha bisogno del forno. Procedimento

Si parte con la base. Con l’aiuto di un frullatore tritare i frollini. Poi, versarli in una ciotola e aggiungere il burro, precedentemente fuso. Mescolare con cura per amalgamare i due ingredienti. Successivamente, prendere una tortiera a cerniera da circa 22 cm di diametro e foderarla con la carta da forno. Disporre il composto di biscotti e burro in modo uniforme schiacciando bene con un cucchiaio. Poi, lasciar riposare in frigo per circa 30 minuti.

Intanto, in una ciotola lavorare il mascarpone con circa 80 g di crema di pistacchio, aggiungere anche lo zucchero. A parte, invece, montare la panna ben ferma e poi incorporarla al composto di mascarpone. Unire anche parte della granella e versare sulla base di biscotti. La torta andrà fatta riposare in frigo fino al momento di servirla. Prima di portarla in tavola, decorare con la granella rimasta. Tutti gli ospiti resteranno a bocca aperta e chiederanno anche il bis. D’altronde, è questa la cheesecake al pistacchio più goduriosa del momento.

