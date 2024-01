Per investire in Borsa il risparmiatore che vuole veramente guadagnare ecco cosa deve fare-Foto da pixabay.com

Vuoi investire in Borsa ma non sai da dove iniziare? Ecco come comprare e vendere azioni, come scegliere la piattaforma di trading più adatta e come tutelarsi dai rischi.

Nel 2023 la Borsa italiana ha incrementato il suo valore di poco meno del 20%. Quest’anno non sappiamo come andrà, ovviamente, ma potrebbe essere un nuovo anno di rialzi. Investire in Borsa è una possibilità concreta per molti italiani per incrementare i propri risparmi e ottenere un rendimento superiore ai tradizionali conti di risparmio. Tuttavia, prima di iniziare a investire è importante conoscere bene i meccanismi del mercato azionario. Occorre capire come concretamente acquistare i titoli azionari e i rischi che questa scelta comporta.

Per investire in Borsa il risparmiatore può seguire queste tre strade

In Italia, esistono tre principali modi per investire in Borsa. Il primo è rivolgersi a una società di intermediazione mobiliare (SIM). Le SIM sono intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia a operare nel mercato azionario.

La seconda possibilità è quella di affidarsi alla propria banca. In genere ogni istituto bancario affianca a un cliente un consulente finanziario che guidi il risparmiatore nell’operazione di compravendita. Il consulente, in base alle esigenze e agli obiettivi dell’investitore, può proporre una strategia di investimento personalizzata.

La terza soluzione per acquistare titoli azionari è l’utilizzo di una piattaforma di trading online.

Come comprare e vendere titoli azionari attraverso una piattaforma di trading

Le piattaforme di trading online consentono agli investitori di acquistare e vendere titoli azionari direttamente da casa, tramite un computer o un dispositivo mobile. Una volta aperto il conto per operare con la piattaforma di trading, è possibile effettuare un ordine di acquisto.

L’ordine di acquisto può essere eseguito al prezzo di mercato (a quel momento), oppure a un prezzo più alto o più basso (ordine limitato). Per vendere un titolo azionario, è necessario eseguire un ordine di vendita. L’ordine di vendita può essere eseguito al prezzo di mercato, oppure a un prezzo più alto o più basso (ordine limitato).

Come scegliere la piattaforma trading più adatta?

Sul mercato esistono numerose piattaforme di trading online. Oggi ogni SIM e banca, autorizzate da Consob e Banca d’Italia a operare sul mercato italiano, offrono al cliente una piattaforma di compravendita titoli. Quindi, come scegliere la piattaforma più adatta? Per la scelta migliore è necessario considerare i seguenti fattori

Prima di tutto i costi. Le piattaforme di trading online applicano dei costi per le operazioni di acquisto e vendita di titoli azionari. È utile confrontare i costi delle diverse piattaforme prima di scegliere. Poi, le piattaforme di trading online offrono una gamma di servizi diversi, tra cui analisi tecnica e fondamentale, segnali di trading e grafici avanzati. È importante scegliere una piattaforma che offra i servizi di cui si ha veramente bisogno. Infine è consigliabile scegliere una piattaforma che sia facile da usare, anche per gli investitori alle prime armi.

Conclusione

Per investire in Borsa è importante conoscere bene i meccanismi del mercato e scegliere la piattaforma più adatta per fare trading. Ovviamente poi occorre scegliere i titoli più promettenti e qui le modalità di selezioni possono essere le più disparate. Si può anche seguire i consigli degli esperti. Per esempio Cathie Wood, considerata un guru a Wall Street, è convinta che un titolo azionario salirà del 700% nei prossimi 36 mesi.