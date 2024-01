Quando si parla di regole per investire sui mercatia izonari con successo, quello che rislata subito all’attenzione è la diversficazion geografica. Attenzione, questo non sifngica comprare 3/4 titoli, bensì andare a replicare le Borse mondiali attraverso il PIL. Al momento questopaneire dovrebbe essere formato (più o mneo così) da 50% America, 30% Europa e 20% Asia e paesi emergenti. Comunque sul mecato ii brokers offrono ETF, certificati, fondi comuni di investimento che hanno proprio questo peso come benchmarck. Fin dove potrebbe arrivare questo titolo azionario? E come lo valutano gli analisti. Ci riferiamo a Diasorin.

Puntare su poche uova

Questo è un detto comunue e che pesso chi non lo ha seguito ha visto i suioi soldi perdere valore per anni, e in alcuni casi anche azzerarsi. Ci sono infatti casi in cui azioni sono scese per anni nonostante il paniere di cui fanno parte è salito. Prendiamo il caso dello scorso anno dove azioni come Brembo sono scese per diversi mesi e hanno segnato una perfromance molto inferiore al Ftse Mib. E il capitombolo dei bancarid egli ultimi anni? Ci sono stati anche titoli aznionari dellos tessp apniere che hanno perso fra il 60 e il 70% (Illa, EEMS,Fidia, Portobello ecc.). Attenzione, la storia racconta anche alcune società quotate sono anche fallite e i risparmiatori hanno perso tutto. L’azionista è un socio e quindi non viene tutelato al pari dell’obbligazionista. Nel primo caso si è “imprenditore”, nel secondo caso un finanziatore. La differenza è notevole!

Fin dove potrebbe arrivare questo titolo azionario? E come lo valutano gli analisti

Su Marketscreener riportano i seguenti dati:

prezzo attuale intorno a 84,92. 9 giudizi degli analisti in media Hold con target a 94,23. Nel 2023 mentre Piazza Affari ha guadagnato circa il 30%, questo titolo ha perso più o meno la stessa cifra.

Dobve potrebbe arric’vare?

Sul time frame settimanale c’è una trend line che parte dai massimi del 2021 e passa per area 90 che funge da resistenza. Sotto i livelli attuali c’è il POC (Punto di maggiore scambio dei volumi) del 2018 che passa a 67 circa. Fra il prezzo attuale e questo livello sembrebbe che non ci siano supporti rilevanti.

Questi livelli potrebbero cambiare nel corso del tempo.