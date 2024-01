Al termine dell’ultima seduta di contrattazioni ci sono state delle azioni che sono scese con volumi in forte aumento. Stiamo parlando di Interpump, un titolo azionario che fino a fine 2021 ha visto un continuo rialzo del valore delle sue quotazioni. Negli anni successivi, poi, ha segnato il passo non riuscendosi ad accodare al rialzo dei mercati azionari seguito ai crolli dovuti alla pandemia e allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.

Uno sguardo generale ai fondamentali della società

La società attuale mostra solidi fondamentali, migliori rispetto al 70% delle aziende in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità. In breve termine, la società presenta una situazione di base interessante, con diversi punti di forza. Il gruppo ha una redditività molto forte grazie alla generazione di margini elevati. Gli analisti esprimono un giudizio positivo sul titolo, raccomandando l’acquisto o sovrappeso dell’azione, con revisioni al rialzo negli ultimi dodici mesi. Le previsioni sull’andamento dell’attività sono concordi, riflettendo una buona visibilità legata all’attività del gruppo e una comunicazione efficace con gli analisti. Complessivamente, la società ha superato le aspettative degli analisti, registrando dati positivi. Tuttavia, presenta alcuni punti deboli, come l’assenza o la bassa distribuzione di dividendi, contribuendo a un rendimento complessivamente basso o inesistente. Inoltre, le previsioni di fatturato sono state riviste al ribasso per l’anno corrente e successivo, e il prezzo obiettivo medio degli analisti ha subito una revisione al ribasso negli ultimi quattro mesi.

Azioni che sono scese con volumi in forte aumento: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 19 gennaio a quota 45,41 €, in ribasso del 1,96% rispetto alla seduta precedente.

Da diverse settimane le quotazioni si stanno muovendo in una ampia fase laterale compresa tra i livelli 45,13 € e 47,75 €. Solo una chiusura oltre questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. La situazione di incertezza è confermata dall’andamento delle medie che sono molto vicine tra di loro alternando incroci al rialzo e al ribasso.

Tuttavia è importante sottolineare come nel corso dell’ultima seduta di Borsa aperta il ribasso è stato accompagnato da un forte aumento dei volumi che sono quasi raddoppiati.

