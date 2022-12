Per Diasorin tutto il 2022 è stato all’insegna dell’incertezza. Basti pensare che le quotazioni si sono mosse in uno strettissimo trading range individuato dai livelli 110 euro – 137 euro. Per il lungo periodo, quindi, sono la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Nel breve, intanto, dopo il recupero dai minimi annuali queste azioni sono incerte sul da farsi.

Prima di procedere con un’analisi di breve ricordiamo che, con lo storico a disposizione, su un arco temporale di 10 anni la probabilità che Diasorin dia un rendimento positivo è del 100%. Il rendimento medio annuo è pari al 55%. Ovviamente, questo risultato non è garanzia che in futuro si possa ottenere lo stesso rendimento con la stessa probabilità. Vuole solo dire che il titolo presenta una buona predisposizione per gli investimenti di lungo periodo.

Dopo il recupero dai minimi annuali queste azioni sono incerte sul da farsi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 27 dicembre a 127,40 euro, in ribasso dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.

Al momento sul time frame giornaliero è veramente difficile prevedere cosa potrà accadere nelle prossime settimane. Dal recupero dei minimi, infatti, le quotazioni si sono mosse in un’ampia fase laterale il cui sbocco potrebbe dare vita a un forte movimento direzionale. In un contesto simile anche l’incrocio delle medie e poco significativo.

Potrebbe essere molto più opportuno attendere che vengano rotti il massimo o il minimo di questo movimento laterale. In particolare, questi livelli corrispondono a 125 euro e 139 euro.

Quante vale questo titolo azionario?

La valutazione di Diasorin sulla base dei multipli di mercato presenta delle criticità che rispecchiano, di fatto, l’andamento incerto delle quotazioni negli ultimi mesi.

Se si guarda al rapporto prezzo su utili (PE), ad esempio, siamo in presenza di una sottovalutazione di circa il 35% rispetto al settore di riferimento. Se, però, si guarda al PE, ci si rende conto che quello di Diasorin è elevato in assoluto essendo pari a 23,9x. Il PE medio di Piazza Affari, infatti, è di poco superiore a 11x.

Il rapporto prezzo su fatturato, poi, non solo è superiore alla media del settore di riferimento, ma elevato in assoluto con il suo 4,9x. Per confronto quello del Ftse Mib è pari a 0,6x.

Come riportato sulle riviste specializzate, invece, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione di circa il 50%.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di poco superiore al 13%. Tuttavia, va notato che la dispersione tra le indicazioni dei diversi analisti è superiore all’11% rendendo il prezzo obiettivo medio poco significativo.