Le giornate stanno diventando sempre più calde e noi non saremo gli unici a soffrirne.

Anche le nostre piante possono risentire dei cambiamenti di temperatura. Esattamente come gli esseri umani, anche loro necessitano di cure specifiche.

È per questo, ad esempio, che diverse piante finiscono per appassire e morire, stremate dal gran caldo di queste giornate.

Inoltre, tra poco, molti di noi partiranno per le vacanze, e non c’è cosa più brutta che tornare a casa dopo un viaggio e ritrovare tutte le proprie piante morte inesorabilmente.

Per far fronte a questi problemi, abbiamo deciso di consigliare una pianta perfetta per due grandi caratteristiche.

Per prima cosa, è una pianta sempreverde che, quindi, rimarrà bella a lungo.

Il secondo aspetto positivo è che resiste bene al caldo.

E, a dir la verità, c’è un altro aspetto positivo non indifferente: questa pianta non necessita di particolari cure. In pratica è il sogno di tante persone, che magari amano la natura ma non hanno un grande pollice verde.

Scopriamo insieme di che pianta stiamo parlando.

Ecco la pianta che tutti dovremmo avere perché è perfetta anche per chi ha poco tempo e resiste benissimo al caldo

Si tratta della sanvitalia. In pochi conoscono questa pianta dalle caratteristiche davvero straordinarie.

È originaria del Messico ed è perfetta per abbellire giardini, aiuole e anche balconi. La bellezza di questa pianta risiede nella sua capacità infinita di produrre fiori.

Per tutta l’estate e fino all’autunno nasceranno bellissimi fiori gialli, simili a tanti piccoli girasoli.

È una pianta più adatta ad essere coltivata a terra e, se coltivata in vaso, produrrà una grandissima quantità di fiori a cascata.

Consigli

Per coltivare al meglio questa pianta, bisogna posizionarla in pieno sole. Il suo terreno ideale è sabbioso, ben drenato e arricchito con torba.

È una pianta che tollera sia il caldo che il freddo. Può addirittura sopportare bene anche periodi di siccità, ma meglio non rischiare. Durante l’estate, è meglio innaffiarla regolarmente. Controlliamola ogni tanto, per assicurarci che il terreno rimanga sempre umido, evitando però i ristagni.

In inverno andrà ovviamente bagnata meno. Ed ecco la pianta che tutti dovremmo avere perché è perfetta anche per chi ha poco tempo e resiste benissimo al caldo.

