Servizi Italia SpA è una società con sede in Italia che si occupa principalmente di servizi di lavanderia e sterilizzazione per il settore sanitario. Negli ultimi anni il suo andamento borsistico non è stato dei più brillanti. La sua performance, infatti, negli ultimi cinque anni è sempre stata inferiore alla media del settore di riferimento che contiene un big come Amplifon.

Allo stato attuale la tendenza in corso è ribassista, ma da qualche settimana sta trovando supporto in area 1,331 euro. Quindi, per il titolo Servizi Italia potrebbe crearsi un’interessante occasione di inversione qualora la tenuta dovesse continuare. Una conferma dell’avvenuta conferma si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 1,441 euro.

Qualora, invece, il ribasso dovesse continuare, le quotazioni si potrebbero dirigere in area 1,025 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,53 euro.

La valutazione di Servizi Italia

Questo titolo presenta dei fondamentali molto interessanti. Considerando, ad esempio, i multipli di mercato, qualunque sia la metrica utilizzata il titolo risulta essere sottovalutato. Ad esempio, considerando il rapporto prezzo utili (PE), a fronte di un valore medio di 31,1 per il settore di riferimento il titolo in questione ha un PE di 6,7 per una sottovalutazione di circa l’80%.

Lo stesso livello di sottovalutazione, poi, si ottiene anche andando a considerare il Price to Book ratio. Il titolo ha anche un livello di valutazione molto basso se si considera che il suo valore aziendale stimato è 0,61 volte il suo fatturato. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime sottovalutazione, ma limitata a circa il 15%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, un possibile punto debole è quello legato alla sua situazione finanziaria, caratterizzata da un certo indebitamento e non ha margini di investimento significativi. L’indice di liquidità, infatti, è molto inferiore a 1 e il rapporto debito/capitale superiore al 100%.

Tuttavia, secondo gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione superiore al 100%.

Per il titolo Servizi Italia potrebbe crearsi un’interessante occasione di inversione: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Servizi Italia (MIL:SRI) ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 giugno a 1,365 con un ribasso del 2,15%.

Time frame settimanale

Lettura consigliata

Solo una volta nella sua storia il titolo Amplifon aveva vissuto un ribasso così profondo