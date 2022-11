Per il Superbonus i proprietari di villette unifamiliari sono pronti ad esultare

Le detrazioni fiscali al 110%, per gli interventi di efficienza energetica sugli edifici, saranno riviste. È questo, infatti, l’orientamento del Governo italiano in vista della messa a punto della Legge di Stabilità per il 2023. In particolare, l’esecutivo che è guidato dalla premier Giorgia Meloni intende abbassare l’incentivo, portandolo dal 110% ad una percentuale che, più bassa, potrebbe attestarsi al 90%.

Ma nello stesso tempo si dovrebbe prorogare l’accesso alla misura pure per le villette unifamiliari. Ad oggi, infatti, il 110% proseguirebbe dal 2023 per i condomini e per le case popolari, ma non per le villette.

Per il Superbonus i proprietari di villette potranno beneficiare di una proroga?

Nel dettaglio, per quanto riguarda il Superbonus destinato ai proprietari di villette unifamiliari, atteso in vigore anche nel 2023, si dovranno pure rispettare alcuni vincoli. E tra questi anche quelli che sono legati al reddito familiare. Ed al riguardo, proprio per il rispetto dei requisiti, potrebbe debuttare il quoziente familiare. Che è un parametro caro ai partiti di centrodestra ed in particolar modo proprio a Fratelli d’Italia.

Nel caso in cui il 110% fosse abbassato al 90% nel 2023, il Governo Meloni non farebbe altro che andare ad anticipare un décalage che attualmente è già previsto nei due anni successivi. Ovverosia il Superbonus al 70% nel 2024, per poi scendere al 65% nel 2025. Quando, di conseguenza, la convenienza del Superbonus sarà nella sostanza paragonabile a quella dell’attuale Ecobonus ordinario. Quindi, per il Superbonus i proprietari di villette dovranno fare attenzione a queste importanti distinzioni.

Quali modifiche e quali proroghe nella Legge di Stabilità per i Bonus edilizi?

Tra i Bonus edilizi, la revisione del 110% da parte del Governo italiano è quella più attesa. Ma in realtà l’esecutivo di centrodestra potrebbe anche apportare altre variazioni. Nella fattispecie, per alcune agevolazioni che, come il Bonus facciate, senza proroga scadranno proprio alla fine del 2022. Mentre, in assenza di interventi legislativi, sono al sicuro tanti altri Bonus che il Governo guidato da Mario Draghi ha prorogato fino al 2024. Tra questi il Bonus verde, il Bonus ristrutturazioni, l’Ecobonus, il Bonus mobili ed anche il Sismabonus.

Nel ricordare che, per la maggioranza di questi Bonus edilizi, ci sono non una ma ben tre vie per l’accesso e per la fruizione degli incentivi. Ovverosia, la modalità classica, che è quella di scontare annualmente i Bonus in dichiarazione dei redditi. Oppure, in opzione, decidere per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Sebbene, rispetto al passato, già da parecchi mesi sulle cessioni del credito le banche in Italia siano molto più selettive e restrittive nell’accettare la cessione del credito.