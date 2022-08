È tempo di vacanze e tanti sono gli italiani ormai pronti alla partenza o già in ferie da qualche giorno. Puntualmente, prima di partire, si inizia a controllare le previsioni del tempo per capire cosa portare.

Abbiamo messo in valigia i cambi più pesanti in caso di maltempo o qualche felpa in più se si va in montagna. Ma oltre alla valigia degli abiti e accessori, è molto importante pensare anche al beauty case.

Le donne, in genere, sono molto più attente degli uomini riguardo ai prodotti cosmetici per la skincare. Ma soprattutto se andiamo al mare, questo prodotto non dovrebbe mai mancare nella valigia di entrambi.

Per idratare la pelle in estate ecco il prodotto immancabile nel beauty

Il prodotto di cui stiamo parlando è l’olio per il corpo, fantastico per tutti i tipi di pelle. Rispetto alle creme idratanti, la sua texture leggera lo rende un fedele amico per mantenere un aspetto giovane.

Con l’esposizione solare, la salsedine o la brezza marina è normale che la pelle risulti più secca. Mantenere un buon livello di idratazione bevendo il giusto apporto d’acqua è ovviamente fondamentale. Ma anche prendersi cura della pelle applicando prodotti idratanti può aiutarci a mantenere un aspetto giovane.

Applicare l’olio dopo la doccia e dopo l’esposizione al sole può dare una sensazione rigenerante. Anche se abbiamo una pelle tendenzialmente grassa, non dovremmo trascurare questo passaggio della skincare. È vero che a molti non piace perché lascia la pelle un po’ unta e lucida, ma ormai esistono tante formulazioni.

Quali oli scegliere a seconda delle necessità

In generale, qualsiasi olio di natura vegetale è molto utile per reidratare la pelle messa a dura prova in estate. A seconda dei gusti e delle profumazioni che preferiamo, possiamo scegliere l’olio di argan o quello di mandorla. Possiamo anche optare per prodotti composti da mix di oli, come quello di avocado, che rende anche l’abbronzatura più luminosa.

Spesso questi oli sono anche multiuso, quindi adatti al viso, corpo e anche ai capelli. Possiamo utilizzarli per una maschera rigenerante senza acquistare altri prodotti costosi. In molti, infatti, vi è l’aggiunta di ingredienti con antiossidanti e vitamine che contribuiscono al benessere di pelle e capelli. Insomma, ce n’è proprio per tutti i gusti e possiamo scegliere quello che preferiamo. L’importante è non dimenticarlo mai e applicarlo a fine giornata per una pelle luminosa e raggiante.

Gli oli sono davvero portentosi per idratare la pelle in estate, visto che tende a diventare più secca. Se tendiamo a produrre più sebo e vogliamo evitare l’effetto lucido, possiamo optare per quelli in formula secca. Altrimenti, possiamo sempre preparare un olio naturale in casa utilizzando i petali secchi delle rose.

