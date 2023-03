Continuano ad affollarsi divergenze positive sui prezzi proprio mentre si iniziano a toccare i primi supporti indicati dalle nostre proiezioni. Oltre ai livelli tecnici, siamo giunti in un asse tempoale dove scadono quadrature di prezzo e tempo (setup) che in constesti similari hanno visto formare minimi e massimi, assoluti e relativi. Mentre molti continuano a dire che non ci siano le condizioni per salire e che il peggio deve ancora venire, dopo questo ritracciamento, per i mercati la ripresa del rialzo potrebbe essere dietro l’angolo. Andiamo a capire in modo semplice e diretto quali sono i parametri grafici da considerare, prima però facciamo una piccola digressione sul ciclo economico attuale.

Il contesto geoconomico

Continua la guerra in Ucraina, frattanto i segnali positivi per l’economia continuano. Quest’ultimo aspetto preoccupa, perchè secondo alcuni, ulteriori rialzi dei tassi potrebbero portare “direttamente” a una recessione. Non è così a parer nostro, anzi questa negazione viene dalla storia! Fino a quando inflazione, tassi e crescita sono stati bilanciati fra di loro, i mercati azionari hanno continuato la loro salita per diversi anni. La statistica poi dice che il 2022 probabilmente è stato l’anno del bottom decennale, e ora continuera scalpitare il toro del rialzo.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:58 della seduta di contrattazione del giorno 2 marzo leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.392

Eurostoxx Future

4.234

Ftse Mib Future

27.430

S&P500

3.933,82.

Wall Street che è scesa di più nelle ultime due settimane, inizia a mostrare una buona divergenza positiva.

Per i mercati la ripresa del rialzo potrebbe essere dietro l’angolo: attenzione a questi prezzi da ora in poi!

Nuovi rialzi con chiusure di sedute superiori a:

Dax Future

15.585

Eurostoxx Future

4.303

Ftse Mib Future

27.925

S&P500

3.972.

Vedremo cosa accadrà fra oggi e domani. Segnaliamo a Piazza Affari azioni che potrebbero fare bene fin da subito: la small cap Immsi, e poi Anima Holding, ENEL e NEXI.

