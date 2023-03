Rompere uno specchio porta sfortuna: ecco come eviteremo subito 7 anni di guai

Secondo la tradizione popolare rompere uno specchio è segno di malasorte. Infatti, si dice che sul colpevole si abbatteranno 7 anni di sfortuna. Ma stai tranquillo, perché esiste una soluzione facile e veloce che ci permetterà di allontanare subito la sventura e i cattivi pensieri. Vediamo di quale rimedio si tratta.

Niente borse poggiate sul letto, mai aprire gli ombrelli in casa e guai a passare sotto le scale. Queste sono solo alcune delle credenze popolari legate alla sfortuna.

Gli italiani sono un popolo molto scaramantico, che per allontanare la cattiva sorte e attirare la fortuna, si affida spesso a piccoli oggetti che pensa possano proteggerlo.

Parliamo del classico cornetto rosso, del ferro di cavallo, del quadrifoglio o della coccinella. Per non parlare poi, dei gesti scaramantici che siamo soliti compiere per attirare la buona sorte.

Ci riferiamo al noto gesto di incrociare le dita, che in realtà ha origini religiose. Infatti, veniva eseguito per invocare la croce oppure era un segno di riconoscimento tra cristiani. Nel Medioevo, invece, le dita incrociate impedivano al diavolo di impossessarsi dell’anima.

Il gatto nero tormentato da secoli

Le più importanti superstizioni italiane risalgono al periodo medievale. Pensiamo, ad esempio, alla sfortuna legata al povero gatto nero. Durante questo periodo il gatto era associato alle streghe e il suo colore scuro al lutto. Ecco perché ancora oggi quando ci attraversa la strada, pensiamo subito che la peggiore delle disgrazie si stia per abbattere su di noi.

Naturalmente questa è solo una credenza popolare.

Perché rompere uno specchio è segno di sventura

Una delle superstizioni più diffuse riguarda lo specchio. Sin da piccoli ci hanno sempre raccontato che romperlo porta a ben 7 anni di disgrazie.

Ma vediamo perché. Come tutte le superfici riflettenti, anche lo specchio veniva definito un oggetto magico. Infatti, soprattutto in Oriente, si pensava che catturasse l’anima. Quindi, con la sua rottura, si frantumava anche la sacralità dell’anima.

In epoca romana, invece, gli specchi avevano un valore economico non indifferente. Romperlo voleva dire perdere un’ingente somma di denaro. Per recuperarla, si doveva lavorare per altri 7 anni.

Ma le storie legate alla rottura dello specchio sono davvero tante.

Ecco il rimedio per eliminare la sfortuna quando lo rompiamo accidentalmente

Se rompiamo uno specchio, sai che c’è un modo per evitare che la sfortuna si abbatta su di noi e sulla nostra casa?

La prima operazione da compiere è quella di raccogliere con attenzioni i vetri e prima di buttarli via, ridurli in polvere.

Ma possiamo anche risolvere il problema semplicemente con del sale. Per scacciare la sfortuna, prediamone una manciata con la mano destra e lanciamola dietro la spalla sinistra. Il sale è ritenuto di buon auspicio e annullerà i 7 anni di sfortuna.

Naturalmente uno specchio rotto è solo un oggetto che accidentalmente cadendo si è frantumato. Non lasciamoci sopraffare dai pensieri negativi. Ma se siamo molto scaramantici allora utilizziamo il rimedio descritto nelle righe precedenti. Ci sentiremo subito meglio.

Ecco quindi, il rimedio per eliminare la sfortuna quando rompiamo accidentalmente uno specchio.