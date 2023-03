Al termine della prima sedute del mese di marzo, il migliore titolo tra i primi 40 di Piazza Affari è stato Moncler che ha guadagnato oltre il 3%. Alla base di questo rialzo ci sono i risultati dell’ultimo anno. Quindi, le azioni Moncler volano sulle ali degli ottimi conti 2022. Tuttavia, a guardare bene il grafico dei prezzi ci si rende conto che potrebbe essersi trattato di un exploit effimero.

Gli eccellenti dati raggiunti al termine del 2022

A fare da volano alle azioni di Moncler hanno contribuito i risultati del 2022 che hanno evidenziato un utile in aumento a 606 milioni di euro e ricavi per oltre 2,6 miliardi in crescita di oltre il 25%. Le azioni Moncler hanno anche sfruttato, insieme al resto del settore lusso, la spinta della ripresa cinese grazie alla fine delle restrizioni anti Covid.

Il CdA ha approvato la distribuzione di un dividendo di 1,12 € per azione che alle quotazioni attuali corrisponde a un rendimento di poco superiore all’1,8%.

Le azioni Moncler volano sulle ali degli ottimi conti 2022: sarà vera gloria? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 1 marzo in rialzo del 3,29% rispetto alla seduta precedente a quota 59,70 €.

Nel corso della seduta le azioni Moncler sono arrivate a guadagnare fino all’8,5% prima di chiudere con un rialzo del 3,29%. Da questo punto di vista, quindi, la giornata non è stata delle migliori. Le quotazioni, infatti, non solo hanno chiuso sotto i massimi di giornata, ma hanno anche chiuso sotto il prezzo di apertura.

Inoltre, la resistenza in area 61,49 € ha tenuto e adesso il livello chiave diventa quello in area 58,72 €/57,78 €. Una chiusura giornaliera sotto questa area di prezzo, infatti, potrebbe favorire un’accelerazione ribassista fino in area 52,84 €.

A conferma che il movimento del 1 marzo potrebbe riservare sorprese, c’è da notare che i volumi sono stati in forte aumento, +277% rispetto alla media delle cinque sedute precedenti.

Per le prossime sedute, quindi, più che pensare ai possibili fantastici rialzi bisognerà prestare molta attenzione alla tenuta dei supporti.

Letture che potrebbero interessarti

Lasciare il lavoro ed essere pagati: ecco le nuove uscite incentivate di Stellantis e dell’ex FIAT per i suoi operai

Unghie corte 2023: in arrivo 2 tendenze super per mani subito più belle e curate, provale subito!