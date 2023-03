Una delle più antiche città del Mondo sarebbe in Italia: ecco qual è

Chi sceglie una destinazione per le proprie vacanze o semplicemente per passarci un weekend va a caccia di curiosità. Alcune di queste regalano ulteriore fascino a località che hanno già dalla loro una grande bellezza. E un esempio arriva da quella che sarebbe uno dei centri abitati con la storia più lunga.

Non è facile stabilire quali siano le città più antiche del Mondo o quantomeno stilare una graduatoria dei centri abitati nati prima. Le ricostruzioni storiche potrebbe affidarsi a elementi e parametri diversi.

Possono, però, esserci elementi che contribuiscono a rafforzare l’idea che alcuni luoghi abbiano una storia più lunga in merito. E si tratta di un dato che diventa significativo se lo si considera per mete che già hanno un grande appeal.

Un esempio significativo è Matera. Negli ultimi anni ha acquisito una meritata visibilità per la sua straordinaria e unica bellezza. Un fattore che si sposa alla perfezione con il fatto che, secondo diverse fonti, rappresenta uno dei luoghi abitati da più tempo nella storia dell’umanità.

Una delle più antiche città del Mondo è in Italia

Si ipotizza, infatti, che in quella zona l’uomo ci viva addirittura da 10.000 anni. Non a caso nel territorio di Matera si rilevano diverse testimonianze provenienti direttamente dagli anni della preistoria. In particolare si fa riferimento al ritrovamento di oggetti all’interno di alcune grotte lungo le cosiddette Gravine di Matera. Si tratta di incisioni erosive che possono essere paragonati a dei canyon. Gradualmente quella zona (si ipotizza a partire da 7.000 anni fa) divenne sede dei primi villaggi. Si tratta chiaramente di vicende che gli appassionati potranno approfondire in un luogo davvero magico.

Un luogo ricco di bellezza

Matera è, ovviamente, conosciuta come la città dei Sassi che l’Unesco ha dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità. I Sassi, però, sono solo una parte di un luogo che merita di essere conosciuto e visitato. La struttura urbana unica la rende un luogo riconoscibile e unico al Mondo. Una destinazione che tutti dovrebbero inserire prima o poi nell’elenco dei luoghi da visitare assolutamente se non l’hanno ancora fatto. E anche tornarci regala sempre bellissime sensazioni.

Tanti luoghi da visitare in Italia

Sapere che in Italia ci sarebbe una della città più antiche del Mondo conferma, ancora una volta, la grande ricchezza storica di un territorio straordinario. Il Bel Paese, pur non avendo una popolazione molto vasta o un territorio particolarmente esteso, conserva una densità di risorse storiche, culturali e artistiche ben sopra la media. Una realtà in cui c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire: tra città d’arte, meravigliosi borghi e luoghi dalla grande bellezza naturale.