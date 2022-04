Dopo una settimana di lavoro stressante, spesso, si ha bisogno di una pausa. E quale opportunità migliore se non godere di tramonti spettacolari e viste completamente immersi nella natura? Anche per le famiglie o per chi ha a disposizione solo 2 o 3 giorni per una gita fuori porta, oltre alle solite mete turistiche, potremo optare per vacanze che sembrano più tradizionali, ma che regalano momenti indimenticabili. In Toscana, tra boschi e vallate è possibile godere di itinerari indimenticabili. Esistono dei posti, o meglio agriturismi (n.d.r. a parere dello scrivente), che offrono tantissime esperienze diverse.

Considerata dai visitatori vacanza più rilassante dell’anno, dormire in queste location da sogno è perfetto per un weekend d’amore o in famiglia

In un’oasi di bellezza incastonata tra colline e boschi tutti da scoprire, esiste la possibilità di scegliere una vacanza da sogno, pernottando in posti stravaganti e super originali. I posti non sono solo adatti a chi vuole rilassarsi e godersi il panorama, ma anche alle famiglie con bambini per godere di aria pulita e paesaggi mozzafiato. Nella Cerreta Terme è possibile non solo passare una notte in casolari maestosi, ma anche godere di vasche e piscine ispirate alle architetture etrusche e romane delle antiche terme. Con una temperatura costante di 51 gradi standard, con molti effetti terapeutici per il corpo e per la mente. Inoltre, le location sono incastonate nella natura più libera e colorata.

Un’altra esperienza da non perdere

Nell’Agriturismo Pereti, invece, per un weekend da brivido, si potrebbe pensare di alloggiare in una vera e propria casa delle streghe. Una piccola dimora per coppie di amici, di fidanzati o per famiglie completamente in legno. Ha le sembianze della casa di Ansel e Gretel, e le porte e le finestre sono coronate di rosso fuoco. Sembra quasi una casetta abbandonata, tutta storta e un po’ vecchiotta. Ma l’esperienza offre la possibilità di immergersi completamente nella natura. Considerata dai visitatori vacanza più rilassante dell’anno, potremo goderci finalmente un po’ di meritata primavera. Si può anche optare per la Wheel House, arrivata direttamente da Praga. Un tempo apparteneva a una famosa compagnia di circo Berousek.

Sembra di stare quasi in una carrozza di un treno dei primi del 900, con i suoi dettagli in legno di pino. L’orizzonte si apre con una vallata verde e gialla, piena di colori spumeggianti tutti da scoprire. Infine, è anche possibile alloggiare nella Yurta. Nascosta tra le querce, i suoi muri sono alti più di 2 metri. È una tipica abitazione mobile dei popoli nomadi dell’Asia e noi la possiamo trovare direttamente qui in Italia. Immaginiamoci in una tranquilla mattina, appena svegli. Potremo sentire solo il rumore degli uccellini e delle foglie mosse dal vento.

Ovviamente, ci sono tanti altri posti e agriturismi dove andare per una vacanza all’insegna del relax, qui ne sono stati proposti alcuni. Non ci resta che sceglierne uno e fare le valigie!

