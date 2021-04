La saga di Harry Potter è ormai diventata famosa in tutto il mondo. Sono tantissimi gli appassionati dei libri e della serie cinematografica che hanno reso celebre la sua inventrice J.K. Rowling. E continua ad avere successo, nonostante siano trascorsi 10 anni dall’ultimo film e 14 dalla pubblicazione dell’ultimo libro. Non a caso, infatti, è menzionato dai personaggi di altri film, come nel caso de “Il diavolo veste Prada”. Addirittura c’è un corso universitario che riguarda il maghetto, e molte persone l’hanno scelto come argomento per la loro tesi di laurea.

Proprio per questo seguito, alcuni posti italiani hanno deciso di dedicarsi a questo mondo. Per gli appassionati di Harry Potter ecco alcuni posti in Italia dove si potrà gustare la famosa Burrobirra, qui la magia diventa realtà!

In Emilia-Romagna

A Piacenza, in Emilia-Romagna, esiste un posto magico interamente dedicato ad Harry Potter. È possibile acquistare i gadget come quelli utilizzati nei film e indossare non solo capi di maglieria, ma anche i mantelli. Non appena si varca la soglia, si ha la sensazione di essere proprio dentro al film. Si possono scattare foto e provare l’emozione di essere travolti dalla magia. È anche un’idea per fare un regalo ad un appassionato della saga con la possibilità di comprare tanti accessori. Non solo gadget e accessori ma è possibile acquistare la famosa Burrobirra in bottiglia e l’altrettanto famosa Cioccorana.

In Sicilia

Anche in Sicilia, a Biancavilla, è stato aperto un luogo a tema Harry Potter. È un pub strutturato in legno e ricorda la sala comune di Grifondoro. Accogliente e simpatico, in questo luogo è possibile scattare delle foto e sedersi a gustare la Burrobirra servita nel boccale, proprio come la beveva Harry. Anche le altre bevande portano nomi citati nella saga e sono servite in modo particolare. È possibile anche leggere qualche pagina comodamente seduti in relax o giocare con qualche gioco da tavolo.

