Con l’arrivo della stagione fredda, il posto d’onore sulle nostre tavole viene preso dalla zucca, non soltanto iconico simbolo di Halloween, ma nostra perenne compagna anche durante i mesi invernali.

E se siamo fan di Harry Potter, il maghetto più famoso del mondo, la zucca ci ricorderà sicuramente una delle bevande onnipresenti alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts: il succo di zucca. Il succo di zucca è la bevanda più amata dagli studenti della scuola di magia, e presente a ogni pasto.

Ma anche noi Babbani possiamo goderci questa magica delizia: non è difficile preparare un succo di zucca degno di una scuola di magia.

Ecco come preparare in poche mosse il succo di zucca reso famoso da Harry Potter.

Ingredienti per mezzo litro di succo

a) Circa 300 gr di zucca fresca sbucciata

b) Mezzo litro di acqua bollente

c) Succo di mezzo limone

d) Un cucchiaio di zucchero

e) Poche gocce di essenza di vaniglia (facoltativo)

Come preparare in poche mosse il succo di zucca reso famoso da Harry Potter

Preparare il succo di zucca è facilissimo. Per prima cosa tagliamo la nostra zucca in cubetti di circa due centimetri per lato e posizioniamoli in un contenitore capiente. Facciamo bollire circa mezzo litro d’acqua e versiamolo sui cubetti di zucca. Dopo un paio di minuti, schiacciamo con una forchetta i cubetti di zucca, fino a creare una polpa. Lasciamo il composto per circa mezz’ora, mescolando ogni tanto. Poi, filtriamo il liquido, e gettiamo via la polpa della zucca rimasta. Il liquido filtrato sarà di un bell’arancione squillante. Aggiungiamo il succo di mezzo limone, un cucchiaio di zucchero, e se ci piace, anche qualche goccia di essenza di vaniglia. Serviamo con dei cubetti di ghiaccio.

Avremo in tavola una bevanda degna della scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, in attesa di visitare di persona i luoghi della saga del maghetto.