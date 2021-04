Le farfalle sono degli insetti preziosissimi ma stanno, a poco a poco, divenendo sempre più rare. Hanno un ruolo importante per l’impollinazione. E, soprattutto, sono attive per la riduzione dei parassiti delle piante.

Nel 2014 fu creata una task forse per gli insetti impollinatori su iniziativa di Barack Obama e con il contributo del Presidente messicano Nieto e dell’allora Premier canadese Harper. La squadra speciale avrebbe dovuto studiare le azioni per contrastare la preoccupante diminuzione di api e farfalle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Anche noi possiamo dare il nostro contributo. La farfalle, si sa, portano bene e soprattutto possiamo richiamarle nei nostri giardini con simpatiche casette da appendere.

Allora costruiamo la casa delle farfalle in 3 semplici mosse per avere un giardino pieno di farfalle portafortuna.

Costruiamo la casa delle farfalle

Prendiamo una bottiglia di plastica e la tagliamo a circa 15 cm dal fondo.

Mettiamo la parte superiore nei bidoni della differenziata e teniamo quella inferiore.

Prendiamo, ora, un perforatore a due fori per fogli (si tratta delle piccole macchinette che operano i fori sui fogli da inserire nei raccoglitori).

Con il perforatore facciamo due buchi equidistanti poco sotto al bordo della parte di bottiglia rimastaci.

Prepariamo uno spago, una cordicella di circa 50 cm e infiliamo delle perline di vetro (vanno bene anche quelle dei giocattoli dei bambini).

Prima e dopo le perline facciamo un piccolo nodo in modo che rimangano fisse. Questo servirà come richiamo per le farfalle.

Inseriamo, quindi, lo spago nei due buchi fermando all’interno con due nodi in modo che la tracolla sia ben salda.

Con della colla a caldo andremo a fissare sull’esterno della bottiglia delle foglie e dei fiori artificiali. Alle farfalle sembreranno dei fiori.

Infine posizioneremo all’interno della nostra bottiglia-contenitore una spugna imbevuta di soluzione zuccherina.

Otterremo lo sciroppo mettendo a bollire a fuoco lento una soluzione di 10 parti di acqua e una di zucchero. A tale scopo usiamo dei cucchiai o delle tazzine da caffè.

Posizioniamo la spugna imbevuta all’interno della bottiglia.

A questo punto, per evitare che la nostra casetta attiri le farfalle e non altri insetti, come le formiche o le vespe, andiamo a frullare un cetriolo.

Con il composto ricavato andiamo a spennellare l’intera casetta esterna.

Il cetriolo funge da repellente sia per le vespe che per le formiche.

Le farfalle non tarderanno ad arrivare numerose!

Se, quindi, costruiamo la casa delle farfalle in 3 semplici mosse per avere un giardino pieno di farfalle portafortuna, avremo anche aiutato l’ambiente!