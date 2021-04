Invece di perdere tempo in condivisioni, messaggini, emoticon, facciamo qualcosa di concreto per la Terra nella Giornata Mondiale in cui si è deciso di festeggiarla. Anche se non abbiamo neanche un balcone in casa nostra. Ecco cosa fare in meno di 4 minuti per dare un contributo effettivo e consapevole. Con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Il buongiorno si vede dal mattino

Servono solo 4 minuti per fare la nostra parte oggi, “Giornata Mondiale della Terra”. Forse anche meno.

Se ci attende una lunga giornata in ufficio, diamolo subito il nostro contributo al Pianeta, appena alzati. Stabiliamo che la nostra doccia oggi, dall’inizio alla fine, durerà solo tre minuti invece di cinque minuti e con un bagnoschiuma fai-da-te.

Vorrà dire che avremo consumato solo 35-50 litri d’acqua invece di 70-90.

Facciamo lo stesso stasera, se preferiamo lavarci al rientro a casa. Resistendo (per una volta) alla tentazione del bagno, i litri d’acqua risparmiati saranno 120. A meno che non decidiamo di lavarci nella vasca usando il bicarbonato invece del bagnoschiuma.

In tal caso, l’acqua può essere recuperata con un secchio e utilizzata per spruzzare le piante in casa, senza irrigare il terriccio.

Se vogliamo fare qualcosa di significativo e green mentre cuciniamo, oggi potremo evitare preparazioni a base di carne e pesce. Per un giorno “non mangiamoci il Pianeta” e godiamoci una giornata di leccornie vegetariane.

Utilizziamo l’acqua del lavaggio delle verdure e quella della cottura del riso per innaffiare il giardino. Dove potremo anche sotterrare tranquillamente gli scarti dei vegetali, i gusci d’uovo avanzati dalla preparazione della crostata e le bucce della frutta.

Festeggiamo spegnendo la luce

Per festeggiare al meglio la Terra e tutti noi che la abitiamo, andiamo a letto presto. Spegnere la luce significa consumare meno energia. Ma anche addormentarsi prima e godere di un miglior benessere il giorno dopo. Nel frattempo, possono “stare svegli” la lavatrice, la lavastoviglie e il forno ventilato.

Con il nostro telefono possiamo programmare i nuovi modelli di elettrodomestici e farli lavorare negli orari a maggior risparmio energetico. Cominciamo a svegliarci ogni giorno con panni e piatti puliti, mentre la casa profuma di pane.