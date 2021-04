Chi ha Netflix può godersi uno dei film più belli della tradizione storico-mitologica di Hollywood: gli Argonauti. Nonostante la produzione americana, è stato interamente girato in una delle più affascinanti zone d’Italia: il Cilento. Sulle tracce degli eroi della mitologia per soggiornare in una delle zone più belle d’Italia con pochi euro ma tanta qualità. Prezzi davvero clamorosi, dai 45 euro di Palinuro, ai 20 dell’immediato entroterra, a soli 5 minuti dal mare. Detto questo, vediamo qualche suggerimento.

Tra le mete preferite dei turisti scandinavi

Prima dell’ondata coronavirus, i turisti scandinavi, famosi, come gli olandesi per saper spendere poco, soggiornando alla grande, avevano eletto il Cilento a meta prediletta. Facile da immaginare, il perché:

immersione nella natura;

mare cristallino;

natura incontaminata;

siti archeologici;

cucina strepitosa;

gente accogliente;

prezzi davvero competitivi.

La vacanza ideale per popoli abituati alle lande incontaminate e, sempre pronti a caricare le bici sul mezzo e partire! Insomma, sulle tracce degli eroi della mitologia per soggiornare in una delle zone più belle d’Italia con pochi euro ma tanta qualità.

Dalla Piana di Paestum al Golfo di Sapri

Una volta si diceva un “paesaggio da cartolina”, oggi si direbbe da smartphone. Questo è il Cilento, da Paestum al Golfo di Sapri. Tra storia e archeologia, tra natura e borghi marinari intatti, una vacanza alla portata di tutti:

affittacamere;

case vacanza;

hotel e b&b.

Prenotando già adesso, ma cercando di non infilarsi possibilmente nella settimana di Ferragosto. I prezzi li abbiamo già accennati e li troviamo sul web, grazie a numerosi siti facili, veloci e senza amare sorprese. Dai 20 ai 50 euro, ovviamente anche di più, a notte. Giugno e settembre mesi bellissimi e consigliati. Dal balcone sul mare alle colline dell’entroterra, in una zona che merita però di essere visitata tutta, senza fermarsi in un posto solo. Camerota, Agropoli, Paestum, Palinuro solo per citare alcune di queste meravigliose mete il cui ricordo rimarrà indelebile nella nostra mente.

