Cosa sono gli studi e le valutazioni degli analisti su azioni? E come vengono definiti i target price? Gli addetti ai lavori solitamente, in base a regole definite dall’analisi fondamentale, studiano i bilanci degli ultimi 4/5 anni, valutandone le varie voci per arrivare a esprimere un giudizio di acquisto, vendita o mantenere, definendo l’obiettivo dei prezzi che potrebbe essere raggiunto nel medio lungo termine. Per loro natura, questi giudizi possono variare nel tempo, se variano ele condizioni economiche delle società analizzate. Oggi andremo a studiare un caso interessante: per gli analisti questa azione del Ftse Mib è sottovaluta del 25% ma continua a scendere. Come mai? Ci riferiamo a Stellantis

Non è mai una scienza esatta

Se si vanno ad analizzare i giudizi sulle riviste specializzate, molto spesso alcuni di essi sono contrastanti fra di loro: chi indica Buy, chi Sell, e chi Hold. Come mai variano fra di loro se i bilanci analizzati sono gli stessi? Perchè alcuni analisti guardano ad esempio non solo alle voci di bilancio, ma anche la management oppure al ciclo economico in corso. Per altri invece la voce più importante sarà il debito o il fatturato, o il dividendo, ecc. Questo dovrebbe far capire e rendere chiaro che non abbiamo a che fare con una scienza esatta. Per questo motivo spesso si va a prendere il consenso medio e il prezzo medio dei target indicati.

Per gli analisti questa azione del Ftse Mib è sottovaluta del 25% ma Stellantis continua a scendere

Le azioni hanno segnato nel 2023 il minimo a 12,228 e il massimo a 21,895. Per il momento quest’anno il minimo a 19,152 e il massimo a 21,50.

Su Marketsceener viene riportato questo giudizio medio degli analisti (25): Buy con target a 24,57. Come mai se così sottovalutato i prezzi scendono? Le azioni e i mercati azionari rispondono anche e a criteri grafici. Ci sono addetti ai lavori che studiano i pattern di prezzo e comprano e vendono al formarsi degli stessi. A volte, la tendenza dei prezzi risultaìerà quindi scorrelata dal valore.

Al momento la tendenza di Stellantis è ribassista, in quanto vengono segnati minimi e massimi descrescenti sul tiem frame mensile. Ritorni sopra 21,51 potrebbe far ripartire il trend railzista su questo time frame.

Al momento la direzione di breve termine potrebbe essere la trend line che su base settimanale è partita dal minimo di 10,871 dell’ottobre 2022. Attualmente passa a 18,70. Sotto questo livello il successivo supporto sembrerebbe essere posizionato in area 17,52.