Le vacanze sono ormai finite e torniamo a prenderci cura della nostra casa. Adoriamo abbellirla al meglio. E non perdiamo occasione per farla risplendere.

Fiori e piante non mancano mai. E conosciamo questa pianta dorata che illuminerà di splendore il nostro balcone anche d’autunno.

Ma come rendere casa e giardino ancora più unici e spettacolari?

Scopriremo una pianta molto profumata che incanterà tutti. Che non richiede troppe attenzioni ma che ci darà il massimo della gioia.

Molti non la conoscono ma questa splendida rosa è perfetta per impreziosire casa e giardino

Quando parliamo di casa e giardino ci impegniamo al massimo per avere dei risultati. Cerchiamo tecniche nuove per pulire o seminare. E facciamo tesoro dei preziosi consigli.

Sappiamo che basta potare il glicine ad agosto per garantirsi una nuova abbondante fioritura. Ma che pianta scegliere per abbellire perfettamente la nostra dimora?

Ci stupirà scoprire che non ci serve altro che una rosa. Ma non pensiamo alla rosa più comune.

Questa volta parleremo della Winchester Cathedral. Molti non la conoscono ma questa splendida rosa è perfetta per impreziosire casa e giardino.

Infatti, è caratterizzata da fiori grandi e spessi. Che si colorano di bianco o rosa e che sprigionano dolci fragranze. In particolare, di mandorla e miele.

Riusciremo a lasciare tutti a bocca aperta grazie alla straordinaria bellezza di questa pianta. E la nostra casa sarà sempre profumata.

Inoltre, questa rosa si ammala difficilmente. E questo ci permetterà di avere in casa o giardino una pianta sempre bella e rigogliosa.

Come coltivarla

Quest’affascinante pianta può crescere fino ad un metro e mezzo di altezza. Quindi è perfetta sia in casa che in giardino. Soprattutto se dobbiamo delimitare il balcone. O se abbiamo una parete da abbellire.

Le foglie sono verdi e lucide. E ci danno la possibilità di creare meravigliose aiuole.

Per coltivarla al meglio ci basterà trovare un punto ben soleggiato. Posizioniamola in modo che possa beneficiare della luce del sole. Ma garantiamole anche un po’ di ombra.

Ha bisogno di un terreno ben drenato. E ricordiamoci di concimarla regolarmente. Crescerà forte e rigogliosa. Regalandoci una fioritura costante e profumata. Anche in vaso.

Ultimo consiglio? Non facciamole patire troppo freddo durante i mesi invernali. Ci basterà ritirarla in casa o coprirla con un telo. In questo modo non rischierà di rovinarsi in caso di gelata.

Finalmente sappiamo come impreziosire al meglio casa e giardino. Tutti ci invidieranno questa magnifica rosa.

