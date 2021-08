Il giardinaggio è da sempre uno dei nostri hobby preferiti. Ci rilassa e ci regala soddisfazioni. E ci permette di abbellire al meglio la nostra casa.

Ci piace scoprire nuove piante e nuove tecniche di coltivazione. E non ci dimentichiamo mai di questo importante trucchetto per rendere rigogliosa la nostra pianta.

Ma non ci stiamo complicando la vita? Come possiamo rendere tutto più facile?

Scopriremo che c’è una pianta che può darci il massimo con il minimo sforzo. Una pianta spesso sottovalutata ma in grado di impreziosire perfettamente la nostra casa.

Molti sottovalutano questa pianta sempreverde che potrebbe essere la soluzione migliore per la casa

Il nostro giardino o il nostro balcone possono essere il biglietto da visita della nostra casa.

Ci teniamo a farla apparire al meglio. E utilizziamo le piante anche per arredarla perfettamente.

Sappiamo che questa pianta dorata illuminerà di splendore il nostro giardino o balcone anche d’autunno.

Ma che pianta scegliere per gli interni?

Pochi ci pensano ma ci basterà acquistare una Aeschynanthus lobbianus “Variegata”. Molti sottovalutano questa pianta sempreverde che potrebbe essere la soluzione migliore per la casa.

Infatti, proprio per la sua bellezza, è perfetta per impreziosire ogni angolo della nostra dimora. Le sue foglie verdi possono ricoprirsi di bellissime striature bianche. E ci regalerà quel tocco in più anche grazie ai suoi meravigliosi fiori rossi.

Senza dimenticare che è una pianta facile da gestire e che non soffre di malattie o parassiti.

È perfetta da appendere o da posizionare in un angolo luminoso della casa. Con un’unica pianta renderemo preziosa qualsiasi stanza della casa.

Come renderla ancora più bella

Quando acquistiamo questa pianta notiamo subito la sua bellezza. Una volta sistemata in casa ci basterà posizionarla in una stanza luminosa. Non per forza deve avere la luce diretta.

Potremo farla vivere bene se le garantiremo una temperatura costante. E dovremo concimarla solo una volta al mese con del classico terriccio universale. Mentre nel periodo invernale la lasceremo a riposo.

Per quel che riguarda l’irrigazione, dovremo bagnarla con regolarità da marzo ad agosto. Soprattutto d’estate, è consigliabile nebulizzare le foglie per non farle patire il caldo.

Evitiamo, però, l’acqua ricca di calcare. Rischieremo di macchiare le sue belle foglie. Invece, d’inverno, potremo bagnarla una sola volta a settimana.

Infine, essendo una pianta poco soggetta a malattie, non dovremo far particolari attenzioni alla presenza di parassiti.

Ecco svelato il segreto per una casa sempre stupenda. Tutti resteranno incantati dalla bellezza della nostra pianta.

Da settembre è importante piantare questa pianta sempre fiorita perfetta anche per l’inverno