Purtroppo nel periodo invernale sono davvero poche le piante ancora in fiore. Le temperature rigide e il gelo non sono per niente favorevoli a nessun arbusto. Anche gli alberi perdono le foglie e da spogli hanno un aspetto poco ornamentale.

Possiamo fare poco a riguardo se non proteggere al meglio il nostro angolo verde. Così in primavera avremo ancora piante sane che ci potranno regalare splendidi fiori. Però ci sono alcune varietà poco conosciute che sono leggermente precoci. Rinvasate in questo periodo possono regalarci una splendida fioritura già a febbraio.

Per giardini e balconi in fiore anche in inverno è questa la splendida pianta da invasare in questo periodo

Abbiamo già visto 3 meravigliose piante d’appartamento che non solo sono decorative ma che resistono anche a freddo e spifferi. Ma si trattava sempre di piante da interno, oggi vedremo una pianta perfetta per terrazzi e balconi.

La pieris è un arbusto acidofilo che grazie ai suoi fiorellini sui toni del rosso crea un tocco di colore incredibile. Cresce bene in vaso ma si può anche piantare in terreno aperto per abbellire un angolo del giardino.

Le varietà sono diverse, la più conosciuta è sicuramente la japonica di cui esistono tante cultivar. Ma anche la formosa è incredibile con le sue foglie dentellate e dai fiori bianchissimi.

Quando acquistarla

Questo è il momento perfetto per aggiungerla alla nostra collezione di piante e fiori. Infatti con la giusta cura questa pianta ci regalerà una splendida infiorescenza già a febbraio. È una pianta da esterni, quindi, sopporta bene anche i raggi diretti, ma senza esagerare. Meglio posizionarla in un punto d’ombra di terrazzo o giardino.

Come tutte le piante non ama il gelo anche se sopporta bene le temperature invernali. Se viviamo in un luogo soggetto a gelate notturne meglio metterla in un punto riparato. Oppure utilizziamo un telo apposito per coprirla e un po’ di pacciamatura alla base.

Tra le cultivar più ornamentali e scenografiche c’è sicuramente la japonica Flamingo. Chiamata così proprio perché i lunghi e stretti fiori rosa ricordano le zampe dei fenicotteri. Ma anche la formosa Wakehurst non è da meno, con fiori dalle sfumature strabilianti.

Quindi, per giardini e balconi in fiore anche in inverno è questa la splendida pianta da invasare in questo periodo. Se poi vogliamo goderci la bellezza di una pianta in fiore anche d’inverno ma in casa la scelta è solo una. La kalanchoe è una splendida piantina grassa dai fiori rossi anche decorativa.

