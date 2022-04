La frittata è una delle ricette più semplici e veloci da preparare che esistano. Tuttavia, esistono alcune accortezze di cui tenere conto per assicurarsi la perfetta riuscita del piatto e fare un figurone con i commensali. Ecco svelati i segreti per ottenere una frittata alta e soffice.

Ricordiamo, prima di tutto, alcune regole da seguire attentamente nel corso della preparazione. La prima è che bisogna assicurarsi che le uova siano a temperatura ambiente. Niente ingredienti freddi di frigorifero. La seconda riguarda la cottura, che deve essere effettuata a fiamma bassissima e togliendo meno volte possibili il coperchio dalla padella.

Svelati i segreti per ottenere una frittata alta e soffice quando la si cucina

Per ottenere una frittata ancora più gonfia e morbida, si possono miscelare un cucchiaino di fecola di mais e uno di latte. Fatto ciò, versarli all’interno delle uova già aperte e sbattere il tutto con l’aiuto dei rebbi di una forchetta.

In alternativa, al composto ancora crudo si può miscelare della panna montata o un pizzico di bicarbonato. Un altro consiglio è di ricorrere ad un altro trucco della nonna, che prevede di separare i tuorli dagli albumi. Montare questi ultimi a neve ben ferma per poi aggiungerli e versarli nei tuorli già sbattuti.

Bisogna anche evitare assolutamente di compiere questi banali errori

Fino ad ora abbiamo visto una serie di piccole regole e di trucchi da applicare per cucinare una frittata perfetta. Ovviamente, c’è anche da fare attenzione a non commettere alcuni errori che potrebbero compromettere la buona riuscita della ricetta.

Ad esempio, non bisogna montare le uova, ma solo sbatterle leggermente coi rebbi della forchetta. Altrimenti, la frittata non si gonfierà abbastanza. L’olio versato nella pentola, rigorosamente già calda, non deve essere mai troppo, ma solo un filo. Inoltre, meglio non dimenticarsi di incidere la superficie della frittata con una spatolina di legno, in modo tale da assicurarsi una cottura perfetta. Attenzione, infine, a non farla mai attaccare sul fondo della padella. Per assicurarsi che ciò non avvenga, smuoverla di tanto in tanto.

