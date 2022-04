Quante volte ci sarà capitato di voler indossare quegli stupendi pantaloni a palazzo con un tacco più basso. Ma li abbiamo acquistati per un evento o una cerimonia che richiedeva l’utilizzo di tacchi alti. Quindi, inevitabilmente, se cambiamo la scarpa con una più bassa, ecco che i pantaloni toccano a terra. Non solo rischiamo di inciampare ad ogni passo, ma è probabile che l’orlo si rovini e il tessuto si danneggi. Insomma, dobbiamo rassegnarci all’idea di dover mettere per forza i tacchi?

In realtà no, perché grazie all’aiuto delle forcine possiamo modificare i nostri capi, all’occorrenza. Creando così pieghe e cuciture mobili, che possiamo aggiungere o togliere quando vogliamo.

Niente ago e filo o colla, ecco come rendere alla moda i nostri capi usando solo una forcina per capelli

Oltre che per delle bellissime acconciature fai da te, le forcine possono avere tantissimi altri utilizzi. Oggi vedremo come possono rivoluzionarci l’armadio e trasformare un capo banale in uno all’ultima moda.

Per dare un po’ di brio ad una blusa

Abbiamo nell’armadio una blusa del nostro colore preferito o una magliettina in satin più delicata. Modelli semplici e basici che usiamo quando non sappiamo cosa mettere per un look casual. Ecco che con l’aiuto di una forcina per capelli possiamo dare ad una maglia anonima un po’ di carattere. Indossiamo la maglia e concentriamoci sul colletto, proprio alla metà nel punto sotto la gola. I modelli più adatti per questo trucco sono quelli con lo scollo un po’ largo o quelli a mezza barca. Facciamo due pieghe verticali nella stoffa, una sorta di ripresa o pince.

Prendiamo la forcina e usiamola per bloccare il punto in cui si incrocia la ripresa. Infiliamo fino in fondo la forcina, aiutandoci con l’altra mano per far scorrere meglio il tessuto. A questo punto, possiamo lasciarla così oppure creare un’arricciatura. Spingendo con le dita la forcina e arricciando il tessuto, tenendo fermo l’altro capo della forcina.

Perfetta anche per modificare jeans e pantaloni

Possiamo usare lo stesso procedimento per creare delle pince sull’orlo dei pantaloni. Magari per restringerli sulla caviglia, creando un effetto baggy più sportivo. O possiamo utilizzarle per accorciare in modo provvisorio un orlo troppo lungo. Una cosa che capita spesso quando abbiamo pantaloni più lunghi che indossiamo sempre e solo con i tacchi. Creiamo il nuovo orlo piegando la stoffa e poi fissiamolo con due forcine laterali. Così si maschereranno con le cuciture e saranno invisibili.

Quindi, niente ago e filo o colla, ecco come trasformare i nostri capi in abiti di tendenza in poche mosse. Ricordiamoci però di togliere tutte le forcine usate prima di mettere i capi in lavatrice. Non tutti lo sanno, ma è uno dei motivi per cui ci ritroviamo le magliette con i buchi.

