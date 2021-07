Per rendere le nostre piante e i nostri fiori rigogliosi e bellissimi, abbiamo a disposizione diversi rimedi naturali. Parliamo, d’altronde, di esseri viventi che, in quanto tali, reagiscono e rispondo agli stimoli a cui li mettiamo davanti. Proprio per questo motivo, se conosciamo i giusti segreti, possiamo giocare con alcuni ingredienti e aiutare le nostre piante a crescere sempre più in salute.

L’intensità del colore

Le ortensie rappresentano, senza dubbio, uno dei fiori più amati e diffusi tra le case degli italiani. Del resto, stiamo parlando di una specie bellissima, in grado di regalare dei colori a dir poco magnifici. Come abbiamo già visto in questo articolo, poi, la particolarità dell’ortensia risiede nel colore dei fiori. Colore che, attraverso dei trucchi, è possibile cambiare o intensificare.

Pochi sanno che per ortensie vivaci e splendenti basta questo imperdibile aiuto della natura

Alterando il PH del terreno su cui cresce l’ortensia, è possibile cambiare i colori di questa pianta meravigliosa. Per farlo possiamo affidarci a diversi metodi, i quali prevedono tutti l’inserimento di specifici ingredienti nel terreno. In grado di acidificarlo o meno. Eppure, non tutti ne sono a conoscenza ma, oltre ai vari concimi che possiamo trovare, esiste uno scarto incredibile che può servire a questo scopo.

Vediamo, infatti, perché, in pochi sanno che per ortensie vivaci e splendenti, basta questo imperdibile aiuto della natura. Stiamo parlando degli aghi di pino. Sembrerà assurdo, ma gli aghi di pino, che solitamente siamo abituati a spazzare via dai nostri balconi, sono in grado di acidificare il terreno e, di conseguenza, riescono ad alterarne il PH. Quindi, per ravvivare e intensificare il colore dell’ortensia, consigliamo di conservare gli aghi che solitamente cascano nel nostro giardino o terrazzo e di inserirli nel terreno in cui sta crescendo. Neanche a dirlo, i risultati saranno davvero impressionanti.